Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular

Burdur'da, cumartesi etkili olan sağanakta motelin bahçesine dolan sel suları, düğünde paniğe neden oldu. Davetlilerin, masaların üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştığı anların cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde dün de 17 ev ve 15 ahırı su bastı.

Haberler - DHA 06.06.2022 - 11:49

Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 1

'da cumartesi günü saat 19.00 sıralarında başlayıp yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağmur sonrası bazı cadde ve sokakları su bastı.

Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 2

Metrekareye 25 kilogram yağışın düştüğü kentte cumartesi akşamı, su baskınının yaşandığı evde bedensel engelli Vesile Doğtaş (55) hayatını kaybetti, annesi Fatma Doğtaş (74) da yaralandı.

Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 3

Yağış nedeniyle Şirinevler ve Aydınlıkevler mahallelerinde su baskını nedeniyle 35'e yakın konut hasar gördü.

Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 4

Cumartesi akşamı bazı derelerden taşan ve caddelerde biriken su nedeniyle hasar gören yol, iş yeri ve konutta tespit çalışmaları ise sürüyor.

Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 5

MOTELDE SU BASKINI YAŞANDI

Yağışla dağdan gelen balçıklı suların ulaşıma kapattığı Burdur-Tefenni kara yolundaki motelde de su baskını yaşandığı ortaya çıktı. Motelin bahçesindeki düğün sırasında sel sularının akması paniğe neden oldu.

VİDEO: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular

Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 6

Misafirlerin bahçede bulunduğu andaki su baskınının, davetlilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 7

MASAYA ÇIKARAK KENDİLERİNİ KORUDULAR

Su nedeniyle sandalyelerin sürüklendiği bahçede davetliler, çocuklarıyla masaya çıkarak kendilerini korudu. Görevliler, suyu kapı ve camları kırarak tahliye etmeye çalıştı.

Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 8

Motel sahibi Anıl Şahin, sel sırasında ellerinden geleni yaptıklarını ve düğün organizasyonunu iptal ettiklerini söyledi.

Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 9

Öte yandan kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde 17 ev ve 15 ahırı su bastı, 50 küçükbaş öldü. 

Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 10

1 saat süren şiddetli yağmur sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyleyen AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, "Yeşildere köyümüzde sel, evlerin ve ahırların bir kısmına zarar verdi. Ekiplerimiz tarafından zarar tespiti yapıldı. Zarar gören vatandaşlarımıza her türlü yardım sağlanacak" dedi.

Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 11
Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 12
Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 13
Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 14
Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 15
Düğünde sel paniği: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular - 16

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