Düğünde takılar cansız mankenlere takıldı

Karabük’te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.

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İHA - DHA 06.07.2020 - 06:17

Karabük'te Yunus Emre Uslanmaz ile Ezgi Uslanmaz çiftinin düğününde alınan tedbir davetlilerin ilk başta şaşırtsa da, corona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler mutlu etti. Düğünde sosyal mesafe kuralına uyularak takılar gelin damat yerine gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takıldı. Düğüne gelen davetliler gelin ile damada temasta bulunmadan tebrik etti.

Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, "Düğün salonumuzun kapasitesi bin kişi ama bu süreçte 300 kişiye düşürdük. Sosyal mesafe açılarını, masalar arası mesafeleri ayarladık. Kapı girişlerinde ateş kontrolü yapılıyor, el dezenfektanı veriliyor, maskesi olmayan misafirlerimize maske veriyoruz.

Genelgeye göre takı takmak yasak. Kutu veya sandık içerisine konulması gerekiyor. Türk gelenek ve göreneklerinde geline ve damada takı takıldığı için kutu bize biraz tuhaf geldi. Nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşündük. Kendi aramızda konuşurken ortağım böyle bir fikir sundu, bize de uygun geldi. Hem sosyal mesafeyi koruyoruz hem de gelin ile damada takı takılıyormuş gibi bir ortam oluştu.” diye konuştu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de, hayatlarını birleştiren Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Düğünde takılar gelin-damat yerine, yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı.

Sinem ve Sinan Dağ çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görmesiyle önce şaşırdı. Düğüne gelen konuklar ise gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni de gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi.

Düğün salonu sahibi Şerafettin Akyel de tedbirler kapsamında böyle bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldıklarını ve başta ilginç geldiği söyledi. Akyel, "Düşündük, taşındık böyle şeye karar verdik. İyi yaptığımıza da inanıyoruz. Mesafeyi kolluyoruz. Bu uygulamadan düğün sahipleri de memnunlar. Gördüğünüz gibi gelin- damat masada otururken mankenlerimize takılar takılıyor. Anne ve babalar ise misafirleri karşılıyorlar. Tek bir sıkıntımız var o da oyun. Tek gelin damat oynayacak. Bu yönde bir sıkıntımız var" dedi.