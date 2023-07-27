Düğünde tartıştığı eşini bıçakladı, eşinin erkek kardeşleri tarafından dövüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde eşiyle tartışan Hakan K. isimli kişi, eşi Cansu K.’yi bıçakla yaraladı.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi.

Çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hakan K., yanında bulunan bıçakla, eşini sol kolundan yaralı. Cansu K.'nin erkek kardeşleri ise bunun üzerine Hakan K.'yi dövdü. Hakan K. de saldırı sonucu yaralandı.