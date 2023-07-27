Düğünde tartıştığı eşini bıçakladı, eşinin erkek kardeşleri tarafından dövüldü

Bursa’da Hakan K. isimli kişi, düğünde tartıştığı eşi Cansu K.’yi bıçakladı. Cansu K.’yi kanlar içinde gören erkek kardeşleri, Hakan K.’yi dövdü. Yaralı çift, hastaneye kaldırılırken, Hakan K., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Düğünde tartıştığı eşini bıçakladı, eşinin erkek kardeşleri tarafından dövüldü - 1

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde eşiyle tartışan Hakan K. isimli kişi, eşi Cansu K.’yi bıçakla yaraladı.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi.

Çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hakan K., yanında bulunan bıçakla, eşini sol kolundan yaralı. Cansu K.'nin erkek kardeşleri ise bunun üzerine Hakan K.'yi dövdü. Hakan K. de saldırı sonucu yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Düğünde tartıştığı eşini bıçakladı, eşinin erkek kardeşleri tarafından dövüldü - 2

Yaralı çift, ayrı ayrı özel araçlarla götürüldükleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kendisini dövenlerden şikayetçi olmayan Hakan K., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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