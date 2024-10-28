Düğünlerde uzun kuyrukların nedeni oluyor: Kökenleri M.Ö. 3000’li yıllara dayanıyor

Keşkek, köklü bir geçmişe sahip olan Türk mutfağının geleneksel bir yemeğidir. Keşkek, yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda geleneksel Türk kültürünün bir yansımasıdır. Tarihsel kökenleri M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzandığı düşünülen bu yemek, Orta Asya’daki göçebe toplumlar tarafından da yapılmaktaydı. O dönemde buğday ve etin bir arada pişirilmesi, besleyici ve enerji verici bir öğün sunma amacı güdüyordu.