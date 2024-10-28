Düğünlerde uzun kuyrukların nedeni oluyor: Kökenleri M.Ö. 3000’li yıllara dayanıyor
Keşkek, Türk mutfağının köklü ve zengin lezzetlerinden biridir. Genellikle düğünlerde, bayramlarda veya özel günlerde yapılan bu yemek, buğday ve etin birleşimiyle hazırlanır. Yoğun, kremamsı bir kıvama sahip olan keşkeğin, lezzeti kadar besleyiciliği de ön plandadır. Keşkek, özellikle etin antioksidan kapasitesini artırdığı ve dolayısıyla hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir.
Keşkek, köklü bir geçmişe sahip olan Türk mutfağının geleneksel bir yemeğidir. Keşkek, yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda geleneksel Türk kültürünün bir yansımasıdır. Tarihsel kökenleri M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzandığı düşünülen bu yemek, Orta Asya’daki göçebe toplumlar tarafından da yapılmaktaydı. O dönemde buğday ve etin bir arada pişirilmesi, besleyici ve enerji verici bir öğün sunma amacı güdüyordu.