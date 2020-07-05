Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından düğün faaliyetleri 1 Temmuz itibariyle yeniden başladı. Küresel salgın gölgesinde gerçekleşecek törenlerde belirli kurallar bulunuyor ancak kurallara ilginç bir örnek Tekirdağ'dan geldi.

ntv.com.tr - DHA 05.07.2020 - 12:19

Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 1
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünleri corona virüs önlemleri kapsamında yapıldı.
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 2
Corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen düğün törenleri 1 Temmuz itibariyle açıldı.
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 3
Fiziki mesafe, maske ve dezenfektan kullanma şartı düzenlenmesi gereken düğünlere bir örnek Tekirdağ'dan geldi.
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 4
Saray ilçesinde bir düğün salonu önlemleri kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için manken gelin- damat uygulaması yaptı.
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 5
Takı töreni gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi.
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 6
Düğün salonu sahibi Şerafettin Akyel, ''Mesafeyi kolluyoruz. Bu uygulamadan düğün sahipleri de memnunlar. Gördüğünüz gibi gelin- damat masada otururken mankenlerimize takılar takılıyor'' dedi.
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 7
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 8
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 9
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 10
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 11
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 12
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 13
Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı - 14

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER