Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünleri corona virüs önlemleri kapsamında yapıldı.

Corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen düğün törenleri 1 Temmuz itibariyle açıldı.

Fiziki mesafe, maske ve dezenfektan kullanma şartı düzenlenmesi gereken düğünlere bir örnek Tekirdağ'dan geldi.

Saray ilçesinde bir düğün salonu önlemleri kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için manken gelin- damat uygulaması yaptı.