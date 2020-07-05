Düğünlerde 'yeni normal': Takılar cansız mankenlere takıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından düğün faaliyetleri 1 Temmuz itibariyle yeniden başladı. Küresel salgın gölgesinde gerçekleşecek törenlerde belirli kurallar bulunuyor ancak kurallara ilginç bir örnek Tekirdağ'dan geldi.
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ntv.com.tr - DHA 05.07.2020 - 12:19
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünleri corona virüs önlemleri kapsamında yapıldı.
Corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen düğün törenleri 1 Temmuz itibariyle açıldı.
Fiziki mesafe, maske ve dezenfektan kullanma şartı düzenlenmesi gereken düğünlere bir örnek Tekirdağ'dan geldi.
Saray ilçesinde bir düğün salonu önlemleri kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için manken gelin- damat uygulaması yaptı.
Takı töreni gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi.
Düğün salonu sahibi Şerafettin Akyel, ''Mesafeyi kolluyoruz. Bu uygulamadan düğün sahipleri de memnunlar. Gördüğünüz gibi gelin- damat masada otururken mankenlerimize takılar takılıyor'' dedi.
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