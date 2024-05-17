Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün saat 08.30 sıralarında iddiaya göre; caddede yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı.