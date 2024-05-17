Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda

İstanbul'da işe giderken kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Bahar Kaban, Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı. Evlilik hazırlığı yapan Bahar'ın 22 Haziran'da düğünü olacaktı.

Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 1

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün saat 08.30 sıralarında iddiaya göre; caddede yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 2

Sokak ortasındaki tartışma sırasında, Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a 2 el ateş etti.

Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 3

Yaralanan Kaban, yere düştü. Saldırgan kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 4

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 5

Iğdırlı Tevrat-Kemal Kaban çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Bahar Kaban'ın cenazesi, dün Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınıp baba ocağı Iğdır'a götürüldü.

Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 6

Pir Sultan Abdal Mahallesi'ndeki Hazreti Hüseyin Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bahar Kaban'ın naaşı, aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi.

Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 7

Bahar'ın tabutuna sarılan yakınları, gözyaşı döküp ağıtlar yaktı.

Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 8

22 HAZİRAN'DA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Öte yandan Bahar Kaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı, 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenildi.

Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 9
Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 10
Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 11
Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 12
Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 13
Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 14
Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 15
Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 16
Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda - 17
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