Düğününe 1 ay kala katledilen Bahar'a gözyaşlarıyla veda
İstanbul'da işe giderken kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Bahar Kaban, Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı. Evlilik hazırlığı yapan Bahar'ın 22 Haziran'da düğünü olacaktı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün saat 08.30 sıralarında iddiaya göre; caddede yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı.