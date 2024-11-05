Duha veya işrak (kuşluk) namazı ne zaman, nasıl kılınır? Kuşluk namazı kılınışıyla ilgili bilgiler

İŞRAK NAMAZI NASIL KILINIR?

Hadis kaynaklarında kılınması teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83).



En az iki rekât olarak kılınabileceği konusunda da görüşler vardır.



Bu namazı; iki rekâtta bir selam vermek suretiyle kılmanın daha sevap olduğu kaynaklarda yer almaktadır.



Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).



Besmele çekilerek duha namazına şöyle niyet edilir:



“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için duha namazını kılmaya.”



Sonra tekbir alınır ve eller erkeklerde göbek hizasına, kadınlarda ise göğüs hizasına bağlanır.



