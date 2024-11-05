Duha veya işrak (kuşluk) namazı ne zaman, nasıl kılınır? Kuşluk namazı kılınışıyla ilgili bilgiler

Farzlara tabi ve belli bir vakti olan "revâtib sünnet"lerin dışında sevap kazanmak amacıyla muayyen zamanda kılınan nâfile namazlardan biridir. Hz. Peygamber kuşluk namazının kılınmasını tavsiye etmiş, fazilet ve önemini belirtmiştir. Peki, duha veya işrak (kuşluk) namazı ne zaman, nasıl kılınır?

Duha veya işrak (kuşluk) namazı ne zaman, nasıl kılınır? Kuşluk namazı kılınışıyla ilgili bilgiler - 1

Kuşluk (duhâ) namazı; güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika geçmesinden itibaren öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalıncaya kadar kılınabilen nâfile bir namazdır. Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; iki rek'attan on iki rek'ata kadar kılınabilir.

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Duha veya işrak (kuşluk) namazı ne zaman, nasıl kılınır? Kuşluk namazı kılınışıyla ilgili bilgiler - 2

KUŞLUK NAMAZI FAZİLETİ

Bir kutsî hadiste bu namazın faziletine işaretle Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ey Âdemoğlu! Gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Duha veya işrak (kuşluk) namazı ne zaman, nasıl kılınır? Kuşluk namazı kılınışıyla ilgili bilgiler - 3

İŞRAK NAMAZI NASIL KILINIR?

Hadis kaynaklarında kılınması teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83).

En az iki rekât olarak kılınabileceği konusunda da görüşler vardır.

Bu namazı; iki rekâtta bir selam vermek suretiyle kılmanın daha sevap olduğu kaynaklarda yer almaktadır.

Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

Besmele çekilerek duha namazına şöyle niyet edilir:

“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için duha namazını kılmaya.”

Sonra tekbir alınır ve eller erkeklerde göbek hizasına, kadınlarda ise göğüs hizasına bağlanır.

Duha veya işrak (kuşluk) namazı ne zaman, nasıl kılınır? Kuşluk namazı kılınışıyla ilgili bilgiler - 4

1. Rekat

- Sübhaneke,

- Euzü besmele,

- Fatiha Suresi,

- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

- Peşpeşe 2 secde (Her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ").

2. Rekat

- Besmele,

- Fatiha Suresi,

- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

- 2 defa Secde (Her secdede 3'er defa "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ"),

- Tahiyyata oturulur. Ettehiyyatü, salli ve bârik duaları okunarak önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir.

- Selam verilirken; "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.

Not: Kaç rekat duha namazı kılınacaksa, belirtildiği şekilde ikişer rekat olarak kılınabilir.

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