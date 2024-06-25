Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor! Toprağı hava alsın diye delik açıldı, önünden geçen dua ediyor

Çoğu yerde evin altında böyle mezar vardır. Kayınpederim 1997'de vefat etti. Bize söylediği mezarda yatan kişinin bu bölgede kuran kursu hocasıymış. İsmi Takkeci Sinan Dede diye geçiyor, biz öyle biliyoruz. Bu bölgede 3-4 tane Kuran kursu dergahı varmış. Osmangazi ve Orhangazi türbesinin önünü açmak için evleri yıkmak zorunda kalmışlar. Bir tane dergahı kalmış. Vefat edince dergahı şu anki apartmanda olunca orada defnediyorlar, bizim bildiğimiz bu. Kayınpederin dediğine göre araştırılmış, kayıtlarda da var. Oraya defnedildiği söyleniyor. Kemikleri orada topluyorlar. O şekilde oraya izin alınıp mezarlık yapılıyor” şeklinde konuştu.