Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor! Toprağı hava alsın diye delik açıldı, önünden geçen dua ediyor
Bursa'nın tarihi semtlerinden Tophane'de bir apartmanın altındaki dükkanın içerisinde yer alan mezar görenleri şaşırtıyor. Camekan içerisinde bulunan mezarın önünden geçenler önce bir şaşkınlık yaşarken, daha sonra dua ediyor. Kabrin kendi yaptırdığı dergaha gömülen Takkeci Sinan Efendi'ye ait olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok apartmanın altında kabir olduğu kaydediliyor.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu tarihi Osmangazi Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın altındaki dükkanın içerisinde yer alan mezar görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Dükkanın yanında camekan içerisinde korunan kabri görenle önce şaşkınlık yaşarken daha sonra dua ediyor.