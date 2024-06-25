Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor! Toprağı hava alsın diye delik açıldı, önünden geçen dua ediyor

Bursa'nın tarihi semtlerinden Tophane'de bir apartmanın altındaki dükkanın içerisinde yer alan mezar görenleri şaşırtıyor. Camekan içerisinde bulunan mezarın önünden geçenler önce bir şaşkınlık yaşarken, daha sonra dua ediyor. Kabrin kendi yaptırdığı dergaha gömülen Takkeci Sinan Efendi'ye ait olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok apartmanın altında kabir olduğu kaydediliyor.

Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor! Toprağı hava alsın diye delik açıldı, önünden geçen dua ediyor - 1

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu tarihi Osmangazi Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın altındaki dükkanın içerisinde yer alan mezar görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Dükkanın yanında camekan içerisinde korunan kabri görenle önce şaşkınlık yaşarken daha sonra dua ediyor.

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Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor! Toprağı hava alsın diye delik açıldı, önünden geçen dua ediyor - 2


Mezarda yatan Takkeci Sinan Dede'nin Osmanlı zamanında Tophane'de mektep yaptırarak burada yıllarca talebe yetiştirdiği ve 1800'lü yıllarda yaşadığı tahmin ediliyor. 1903 yılına kadar öğrenci yetiştirilen mektebin bir kısmı, dönemin Valisi Reşit Mümtaz Paşa tarafından Tophane Meydanı'nın genişletilmesi için yıkıldı.

Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor! Toprağı hava alsın diye delik açıldı, önünden geçen dua ediyor - 3

1920 yılında da kalan kısmının ev yapılmak için satıldığı biliniyor. Satın alan vatandaşın 1960 yılında kabre zarar vermeden üzerine 4 katlı bir bina inşa etmesinin ardından binanın giriş katındaki dükkanın içerisinde yer alan mezar görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor! Toprağı hava alsın diye delik açıldı, önünden geçen dua ediyor - 4

“MAHALLEDE BİRÇOK EVİN ALTINDA MEZAR VAR”

Kabrin üzerindeki binayı kayınpederi tarafından yaptırıldığını aktaran Ayhan Akarsu, “Burası benim kayınpederimin 1960 yılında yapmış olduğu bir bina. Binayı yapmadan önce izin alıyor. Temelleri kazarken orada kemik bulunuyor ve kemikleri talan etmiyor, bir araya topluyor. Belediyeden izinleri alıyor, encümen toplanıyor ve binanın altına mezarlık yapmasına izin veriliyor. Mezarlık hakkında resmi evrakların hepsi var. 1970'e kadar Hisar'da, yani eski Bursa denilen yerde bir sürü mezar vardır.

Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor! Toprağı hava alsın diye delik açıldı, önünden geçen dua ediyor - 5

Çoğu yerde evin altında böyle mezar vardır. Kayınpederim 1997'de vefat etti. Bize söylediği mezarda yatan kişinin bu bölgede kuran kursu hocasıymış. İsmi Takkeci Sinan Dede diye geçiyor, biz öyle biliyoruz. Bu bölgede 3-4 tane Kuran kursu dergahı varmış. Osmangazi ve Orhangazi türbesinin önünü açmak için evleri yıkmak zorunda kalmışlar. Bir tane dergahı kalmış. Vefat edince dergahı şu anki apartmanda olunca orada defnediyorlar, bizim bildiğimiz bu. Kayınpederin dediğine göre araştırılmış, kayıtlarda da var. Oraya defnedildiği söyleniyor. Kemikleri orada topluyorlar. O şekilde oraya izin alınıp mezarlık yapılıyor” şeklinde konuştu.

Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor! Toprağı hava alsın diye delik açıldı, önünden geçen dua ediyor - 6

TOPRAĞI HAVA ALSIN DİYE DELİK AÇILDI

Mezardaki toprağın hava alması ve rutubet yapmaması için cama delik açılırken, ziyaretçiler tarafından beklenmedik bir tepki ile karşılaştıklarını aktaran Akarsu, “Ben çocukken orada top onuyorduk.

Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor! Toprağı hava alsın diye delik açıldı, önünden geçen dua ediyor - 7

Bir gün bir kadın dua ediyordu. ‘Teyze sen neden burada dua ediyorsun' dedim, ‘benim rüyama girdi' dedi. Cama delik açıldı toprak havalansın, rutubet bağlanmasın diye. Ama bizim insanlarımız para atıp dilek tutuyor. O amaçla yapılan bir şey değil, sadece hava alsın diye yapıldı” ifadelerini kullandı.

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