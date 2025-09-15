Dükkanına dokuz kez araba girdi: "450 bin lira zararım var, iş çığrından çıktı"

"İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKTI"

Kazalar nedeniyle ya savrulan araçların ve konteynerin çarpmasıyla iş yerinin zarar gördüğünü anlatan Enes Çelik, şöyle devam etti:

"Camlarımızın ölçüsü standart olduğu için camcımızı direkt arayıp hallediyoruz. Müşteriler tedirgin oluyor. Çöp konteyneri ve arabanın girdiği yerde demirlerimiz olduğu için korkulacak bir şey yok.

O demirler olmasa daha büyük bir kaza meydana gelir. Bizi artık 'Devamlı kaza olan yer' diye biliyorlar. Ortalamaya vurduğumuz zaman aşağı yukarı her kazada 50 bin lira toplamda ise 450 bin lira civarında giderimiz olmuştur. İlk biz değiştiriyoruz.

Sonrasında şikayetçi oluyoruz ve sigorta da ödemesini yapıyor. Yıpratıyor ama yapacak bir şey yok. Bir oldu, iki oldu normal karşıladık. Birden fazla olunca ister istemez sabır tükeniyor.

Müşteri değil, araba gözlüyoruz. Kaza olacak mı, Allah korusun birbirlerine vuracaklar mı diye gözlüyoruz. İş biraz çığırından çıktı."