Dükkanına dokuz kez araba girdi: "450 bin lira zararım var, iş çığrından çıktı"

Isparta'da aynı kavşakta sürekli meydana gelen kazalar, yakında iş yeri bulunan esnafı isyan ettirdi. Son iki yılda dokuz kez savrulan araçların ve çöp konteynerlerinin girdiği iş yerinin sahibi, "Müşteri değil, araba gözlüyoruz." dedi.

Isparta'da bir kavşakta bulunan iş yeri, aynı yerde sürekli olarak meydana gelen kazalar nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Pirimehmet Mahallesi'nde 1710 Sokak ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesişme noktasında bulunan kavşakta meydana gelen kazalar, yakında iş yeri bulunan Enes Çelik'i bıktırdı.

Kavşağın hemen köşesinde yaklaşık iki yıldır PVC pencere dükkanı işleten Çelik, kaza sonrası iş yerinin zarar gördüğünü söyledi.

Bazen kavşakta çarpışan araçların, bazen de araçların çarptığı konteynerin savrularak iş yerine zarar verdiğini anlatan Enes Çelik, bugüne kadar yaklaşık 450 bin lira civarında zararı olduğunu aktardı.

"DOKUZ DEFA YAŞANDI, ALIŞMAYA BAŞLADIK"

Çelik, iki yıldır burada hizmet verdiklerini belirterek, "İlk açıldığımızda çöp konteynerinin dükkanın önünü kapattığını düşünüyorduk. Kaldırılması için dilekçe vermeyi düşündük ama ilk gece yarısı bir kaza yaşandı. Sonrasında az da olsa dükkanı koruduğunu fark ettik. Sonra diğer kazalar yaşanmaya başladı." dedi.

Kaldırttıkları çöp konteynerinin aslında dükkanı korudğunu fark ettiklerini anlatan Çelik, "İlk ikisinde 'Olabilir, dikkatsizlik' dedik. Sonrasında ise toplamda dokuz defa yaşandı, zaten alışmaya başladık. Gülmeye, geçiştirmeye başladık. Bir fren sesinde ya da hızlı bir araba geçtiği zaman kaza olabilir tedirginliği yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKTI"

Kazalar nedeniyle ya savrulan araçların ve konteynerin çarpmasıyla iş yerinin zarar gördüğünü anlatan Enes Çelik, şöyle devam etti:

"Camlarımızın ölçüsü standart olduğu için camcımızı direkt arayıp hallediyoruz. Müşteriler tedirgin oluyor. Çöp konteyneri ve arabanın girdiği yerde demirlerimiz olduğu için korkulacak bir şey yok.

O demirler olmasa daha büyük bir kaza meydana gelir. Bizi artık 'Devamlı kaza olan yer' diye biliyorlar. Ortalamaya vurduğumuz zaman aşağı yukarı her kazada 50 bin lira toplamda ise 450 bin lira civarında giderimiz olmuştur. İlk biz değiştiriyoruz.

Sonrasında şikayetçi oluyoruz ve sigorta da ödemesini yapıyor. Yıpratıyor ama yapacak bir şey yok. Bir oldu, iki oldu normal karşıladık. Birden fazla olunca ister istemez sabır tükeniyor.

Müşteri değil, araba gözlüyoruz. Kaza olacak mı, Allah korusun birbirlerine vuracaklar mı diye gözlüyoruz. İş biraz çığırından çıktı."

