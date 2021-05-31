Dükkanının damında 100 çeşit bitki üretiyor

İHA 31.05.2021 - 12:20 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 12:21
Kayseri’de yaşayan 56 yaşındaki mutfak dolabı imalatçısı Şeref Daşdemir, 4 yıl önce betonarme yapıların içerisinde bulunan dükkanında değişiklik yapmak istedi.
"Kayseri’de bağcılıkla uğraşan arkadaşlarımıza ‘Size ağaçta domates yetiştirip yedireceğim’ dediğim zaman şaşırıyorlar" diyen Daşdemir, şöyle konuştu:
"Burayı gören müşterilerim şok oluyor. Bazen müşterilerim ölçüye bakmaya gelecekleri zaman ‘bağdayım gelin’ diyorum. Bunu duyan müşterilerim ‘bağdaysan gelmeyiz’ diyorlar. Gelip buraya görünce şaşırıyorlar”