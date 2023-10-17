Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL verilecek mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunun gündeminde olan emeklilere ödenecek ikramiye tutarını açıkladı. Buna göre emeklilere, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödenecek. İkramiyenin bütçeye maliyeti 61 milyar lirayı geçecek ve ikramiyeler kasım ayının ortasına kadar hesaplara yatırılacak. Peki, dul ve yetim maaşı alanlar 5.000 lira ikramiye alacak mı?
Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıklamıştı. İkramiyeyle ilgili merak edilen konuların başında ise dul ve yetim maaşı alarak hak sahibi olanların durumu geliyor. İşte, emeklilere ikramiye ödemesinde son durum...