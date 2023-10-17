Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunun gündeminde olan emeklilere ödenecek ikramiye tutarını açıkladı. Buna göre emeklilere, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödenecek. İkramiyenin bütçeye maliyeti 61 milyar lirayı geçecek ve ikramiyeler kasım ayının ortasına kadar hesaplara yatırılacak. Peki, dul ve yetim maaşı alanlar 5.000 lira ikramiye alacak mı?

Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL verilecek mi? - 1

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıklamıştı. İkramiyeyle ilgili merak edilen konuların başında ise dul ve yetim maaşı alarak hak sahibi olanların durumu geliyor. İşte, emeklilere ikramiye ödemesinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL verilecek mi? - 2

DUL VE YETİMLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Dul ve yetim aylığı alanlar ikramiye alacaklar, ancak hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye alınacak.

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL verilecek mi? - 3

5.000 LİRA EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kasım ayının ortasında emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatırılması bekleniyor.


Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL verilecek mi? - 4

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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