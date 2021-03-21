Dumanlar binayı sardı, terasa çıkıp yardım istediler

Antalya’da 3 katlı lüks bir sitenin birinci katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dumanlar tüm binayı kaplarken terasa çıkan 3 kişi panikle yardım istedi.

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İHA - DHA 21.03.2021 - 14:08

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Birinci kattan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm daireyi ve binayı sardı.

Binada oturan 3 kişi ise dumanlardan etkilenmemek için terasa çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, terasa çıkanlar ekiplerce zemine indirildi. Yangında dairede kullanılamaz hale geldi. Yangının klima ünitesinden çıktığı üzerinde duruluyor.

Ailesiyle terasa çıkan bir kişi, “Evimiz gitti, korkma babam. Her şeyimiz gitti, evimiz yanıyor yanıyor şu an. Nereye gidiyorlar. Gelsinler alsınlar. Bizim evde yanıyor. Ev gitti. Kedi var abi” diyerek yardım istedi.

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