Dün bebeğini kaybetti, bu sabah acı haber geldi: Genç Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin karıştığı kazada karnındaki 8 aylık bebeğini kaybeden Özlem Nerse Karakaş, bu sabah yaşamını yitirdi. Aynı kazada ağır yaralanan Karakaş’ın kardeşi Rojbin Nerse de kurtarılamadı.

Dün bebeğini kaybetti, bu sabah acı haber geldi: Genç Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı - 1

Mardin’deki kazada karnındaki bebeği kaybeden anne ve onun kardeşinden bu sabah acı haber geldi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi Mardin-Diyarbakır Karayolu Mazıdağı Kavşağı’nda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dün bebeğini kaybetti, bu sabah acı haber geldi: Genç Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı - 2

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki Mehmet K, Suphiye N, Rojbin N, Halil Ç. ve 8 aylık hamile Özlem Nerse Karakaş iler kardeşi Rojbin Nerse yaralandı.
Dün bebeğini kaybetti, bu sabah acı haber geldi: Genç Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı - 3

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Dün bebeğini kaybetti, bu sabah acı haber geldi: Genç Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı - 4

İki kız kardeşten bu sabah acı haber geldi.

Özlem Nerse Karakaş ve Rojbin Nerse'nin bu sabah yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kardeşlerden Özlem Nerse Karakaş, dün meydana gelen kazada karnındaki 8 aylık bebeğini kaybetmişti.

Dün bebeğini kaybetti, bu sabah acı haber geldi: Genç Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı - 5
Dün bebeğini kaybetti, bu sabah acı haber geldi: Genç Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı - 6
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