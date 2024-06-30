Dün bebeğini kaybetti, bu sabah acı haber geldi: Genç Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin karıştığı kazada karnındaki 8 aylık bebeğini kaybeden Özlem Nerse Karakaş, bu sabah yaşamını yitirdi. Aynı kazada ağır yaralanan Karakaş’ın kardeşi Rojbin Nerse de kurtarılamadı.
Mardin’deki kazada karnındaki bebeği kaybeden anne ve onun kardeşinden bu sabah acı haber geldi.
Kaza, dün öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi Mardin-Diyarbakır Karayolu Mazıdağı Kavşağı’nda meydana geldi.