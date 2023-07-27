Dün sıcaktan kavrulan İstanbul’da bugün rüzgardan ağaç devrildi

Ağacın altından kalmaktan son anda kurtulan Nisa Nur Bayram, “Biz burada patronla birlikte oturuyorduk. Daha sonra ağaçtan çatırtı sesleri geldi, sonra devrildi. Biz de buradan kaçmaya çalıştık. Uzun yıllardır burada olan bir ağaçtı. Belediyeden gelen ekipler, ağacı kesip kaldırdılar. Bizde çok şükür bir şey yok.” dedi.