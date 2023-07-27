Dün sıcaktan kavrulan İstanbul’da bugün rüzgardan ağaç devrildi

Dün sıcaktan kavrulan İstanbul’da bugün hava sıcaklıkları geriledi, rüzgarın hızı zaman zaman şiddetlendi. Karaköy’de etkili olan şiddetli rüzgar, ıhlamur ağacını devrildi. O sırada bir kafede bulunanlar, ağacın altında kalmaktan kaçarak kurtuldu.

Dün sıcaktan kavrulan İstanbul’da bugün rüzgardan ağaç devrildi - 1

Karaköy’de şiddetli rüzgar nedeniyle ıhlamur ağacı devrildi.

Olay saat 12.00 sıralarında Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ıhlamur ağacı rüzgardan dolayı devrildi. Turistlerin yoğun olduğu sokakta büyük bir faciadan dönüldü.

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Dün sıcaktan kavrulan İstanbul’da bugün rüzgardan ağaç devrildi - 2

O sırada kafede bulunanlar devrilen ağacın altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu.

Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dün sıcaktan kavrulan İstanbul’da bugün rüzgardan ağaç devrildi - 3

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilerek olay yerinden kaldırıldı.

Dün sıcaktan kavrulan İstanbul’da bugün rüzgardan ağaç devrildi - 4

Ağacın altından kalmaktan son anda kurtulan Nisa Nur Bayram, “Biz burada patronla birlikte oturuyorduk. Daha sonra ağaçtan çatırtı sesleri geldi, sonra devrildi. Biz de buradan kaçmaya çalıştık. Uzun yıllardır burada olan bir ağaçtı. Belediyeden gelen ekipler, ağacı kesip kaldırdılar. Bizde çok şükür bir şey yok.” dedi.

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