Dün sıcaktan kavrulan İstanbul’da bugün rüzgardan ağaç devrildi
Dün sıcaktan kavrulan İstanbul’da bugün hava sıcaklıkları geriledi, rüzgarın hızı zaman zaman şiddetlendi. Karaköy’de etkili olan şiddetli rüzgar, ıhlamur ağacını devrildi. O sırada bir kafede bulunanlar, ağacın altında kalmaktan kaçarak kurtuldu.
Karaköy’de şiddetli rüzgar nedeniyle ıhlamur ağacı devrildi.
Olay saat 12.00 sıralarında Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ıhlamur ağacı rüzgardan dolayı devrildi. Turistlerin yoğun olduğu sokakta büyük bir faciadan dönüldü.