Dün Şirin, bugün başka bir bebek: Mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi bulundu

Türkiye genelinde yaşanan çocuk cinayetleri ve istismar olayları gündemdeki yerini koruyor. Dün iki gündür kayıp olan Şirin Elmas'ın cansız bedeni mezarlıkta bulunurken bugün ise Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Dün Şirin, bugün başka bir bebek: Mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi bulundu - 1

Dün 6 yaşında mezarlıkta katledilen Şirin Elmas, bugün ise Sivas'ta bir mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi...

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Dün Şirin, bugün başka bir bebek: Mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi bulundu - 2

Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.00 sıralarında uçurum altında parçalanmış bebek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Dün Şirin, bugün başka bir bebek: Mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi bulundu - 3

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dün Şirin, bugün başka bir bebek: Mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi bulundu - 4

YENİDOĞAN BEBEK

Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Dün Şirin, bugün başka bir bebek: Mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi bulundu - 5

Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Dün Şirin, bugün başka bir bebek: Mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi bulundu - 6

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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