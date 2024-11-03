Dün Şirin, bugün başka bir bebek: Mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi bulundu
Türkiye genelinde yaşanan çocuk cinayetleri ve istismar olayları gündemdeki yerini koruyor. Dün iki gündür kayıp olan Şirin Elmas'ın cansız bedeni mezarlıkta bulunurken bugün ise Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Dün 6 yaşında mezarlıkta katledilen Şirin Elmas, bugün ise Sivas'ta bir mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi...
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