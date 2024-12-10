Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış"

CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bugün ise Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz ve Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir, ilk kez bir televizyonda canlı yayında karşı karşıya geldi.

Nevzat Bahtiyar hakkında gündeme gelen yasak aşk iddiasını konuşmak üzere yayına bağlanan Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, iddiaları yalanladı ve Güran Ailesi’nin avukatları aracılığıyla bu iddiaların ortaya atıldığını öne sürdü.