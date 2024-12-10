Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış"

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmaya 16 gün kala Güran ailesinin ve Bahtiyar'ın avukatının sosyal medyadaki tartışması canlı yayına taşındı. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Güran ailesinin delilleri görmezden geldiğini dile getirip "Narin giderken katilini avucunda saklamış, hala inkar ediyorlar.” dedi.

Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış" - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin davası: Avukatlar birbirine girdi

TÜRKİYE HABERLERİ

Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış" - 2

7 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren duruşma 26 Kasım'da tekrar başlayacak.

Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış" - 3

Duruşmaya sayılı günler kala, sanık avukatları sosyal medya üzerinden yeni iddialar dile getirmeye başladı. Tutuklu sanık Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından Nevzat Bahtiyar’ın baldızı ile aralarındaki telefon trafiğini paylaşarak yasak aşk iddiasında bulundu. 

Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış" - 4

Akdağ, “Nevzat'ın gerçekte kendi yaşamış oldukları, zihin dünyasında Salim ile Yüksel'e attığı bir iftira olarak yansımış gibi görünüyor." dedi.

Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış" - 5

CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bugün ise Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz ve Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir, ilk kez bir televizyonda canlı yayında karşı karşıya geldi.

Nevzat Bahtiyar hakkında gündeme gelen yasak aşk iddiasını konuşmak üzere yayına bağlanan Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, iddiaları yalanladı ve Güran Ailesi’nin avukatları aracılığıyla bu iddiaların ortaya atıldığını öne sürdü.

Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış" - 6

Bunun üzerine yayına bağlanan Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir böyle söylentilerin sadece basına malzeme vermeye yaradığını söyledi ve gerçeklerin konuşulması gerektiğini ifade etti.

Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış" - 7

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Eryılmaz ise “Ben buna ancak gülerim, en başından beri gerçekleri gizleyen sizsiniz. Delilleri kararttınız, yalan söylediniz, devlet kurumlarına bile işkence iftiraları attınız." diyerek karşılık verdi.

Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış" - 8

"KONUŞTUKÇA BATIYORSUNUZ"

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Eryılmaz; avukat Mustafa Demir’e, Narin cinayeti davasıyla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan tek kişinin müvekkili Bahtiyar olduğunu, Güran Ailesi’nin tamamının en başından beri üç maymunu oynadığını dile getirdi.

Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış" - 9

Eryılmaz, "Konuştukça batıyorsunuz. 3 aydır sadece onlar konuşuyor. 15 gündür Nevzat konuşmaya başlayınca da rahatsız oldular. Çünkü kamuoyu gerçekleri öğrenmeye başladı." dedi.

Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış" - 10

Avukat Eryılmaz Güran Ailesi’nin toplanarak köyün çobanı Ahmet Akgün’ü sorgulayıp hırpaladığı anları hatırlatıp “O çobana yaptığınız diğer tanıklara yaptıklarınızın göstergesiydi. İfadeleri böyle değiştirttiniz." diyerek yeni bir iddiada bulundu.

Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış" - 11

"SANKİ CENAZE EVİ DEĞİL DÜĞÜN EVİ" 

Avukat Eryılmaz, Güran Ailesi’nin Enes Güran’la cezaevinde yaptıkları keyifli sohbeti de eleştirip “3 ay önce çocuklarının cenazesini bulmuş bir aile kahkahalarla gülüyordu. Kim daha rahat yaşıyor bu dünyada, biz mi medyayı yönlendirmeye çalışıyoruz?” diyerek tepki gösterdi.

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