Dün sosyal medyadan bugün canlı yayından: "Narin giderken katilini avucunda saklamış"
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmaya 16 gün kala Güran ailesinin ve Bahtiyar'ın avukatının sosyal medyadaki tartışması canlı yayına taşındı. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Güran ailesinin delilleri görmezden geldiğini dile getirip "Narin giderken katilini avucunda saklamış, hala inkar ediyorlar.” dedi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.