Dün gece gökyüzünde görülen ışık kümesi bir göktaşına mı ait? Uzman isim: “Meteor olma ihtimali düşük”
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde görülen ışık kümesi bir meteor muydu? Uzmanlar ışık kümesinin göktaşı olma ihtimalinin düşük olduğu görüşünde… Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, ışık kümesinin bir bir uzay çöpü olabileceğini söyledi.
Türkiye’de dün gece İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde, gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesi görüldü.
İstanbul’da dün akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.
Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.Peki sosyal medyada da gündem olan ışık kümesi bir göktaşı mıydı?