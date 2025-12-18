Dünürden kan donduran telefon: "Gel cenazeni götür"

Ali Şengül, savunmasında damadının evi ve çocuklarıyla ilgilenmediğini savundu. Dünürünü bu konuda defalarca aradığını söyleyen katil zanlısı, "Her yere borç takmaya başladı. Babasını aradım, 'Davranışları normal değil, gidişatı iyi değil, doktora götürün' dedim. Kızıma, 'Sizi öldüreceğim' dediği için uzaklaştırma kararı aldırdım." diye konuştu.

Damadının olay günü TIR'da kaynak yapmak için evdeki elektrikten hat çektiğini, beyaz eşyalar bozulduğu için ev elektriğiyle kaynak yapmasını istemediğini, damadının ise kendisine "Kanı bozuk." dediğini öne sürdü.