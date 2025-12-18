Dünürden kan donduran telefon: "Gel cenazeni götür"
18.12.2025 15:05
DHA
Burdur'da damadı Deniz Top'u öldüren Ali Şengün'ün cinayetten sonra dünürünü aradığı ortaya çıktı. Davada konuşan baba Şeref Top, katil zanlısını "Gel cenazeni götür." diye kendini aradığını söyledi.
Burdur'da damadını öldüren adamın, cinayetten sonra dünürünü aradığı ortaya çıktı.
Olay, 20 Ağustos'ta Fatih Mahallesi 1606'ncı Sokak'ta meydana geldi.
Deniz Top ile kayınpederi Ali Şengül arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ali Şengül, tüfekle Deniz Top'a ateş açtı.
Ambulansla götürülen Deniz Top'un yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Top, yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Şengül, kasten öldürme suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Şengül, Deniz Top'un babası Şeref Top, annesi Ümmahan Top, eşi Hülya Top ile taraf avukatları katıldı.
"KIZIMI TEHDİT ETTİ" İDDİASI
Ali Şengül, savunmasında damadının evi ve çocuklarıyla ilgilenmediğini savundu. Dünürünü bu konuda defalarca aradığını söyleyen katil zanlısı, "Her yere borç takmaya başladı. Babasını aradım, 'Davranışları normal değil, gidişatı iyi değil, doktora götürün' dedim. Kızıma, 'Sizi öldüreceğim' dediği için uzaklaştırma kararı aldırdım." diye konuştu.
Damadının olay günü TIR'da kaynak yapmak için evdeki elektrikten hat çektiğini, beyaz eşyalar bozulduğu için ev elektriğiyle kaynak yapmasını istemediğini, damadının ise kendisine "Kanı bozuk." dediğini öne sürdü.
"GEL CENAZENİ GÖTÜR DEDİ"
Deniz Top'un babası Şeref Top ise olay günü yaşadıklarını anlattı. Şengül'ün yalan söylediğini savunan Şeref Top, "Oğlumu tasarlayarak öldürdü. Ali Şengül daha önce bana 'Oğlunu öldüreceğim, buradan cenazesini götüreceksin' demişti." ifadelerini kullandı.
Olay günü dünürünün kendisini aradığını "Oğlunu öldürdüm. Gel cenazeni götür." dediğini anlatan Şengül, "Tüfek, oğlumun değildi. Kayınpederine aitti." dedi. Anne Ümmahan Top, şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini anlattı.
"SÜREKLİ ŞİDDET VARDI AMA KATLANIYODUM"
Duruşmada öldürlen adamın eşi de dinlendi. Hülya Top, eşinden uzun süredir şiddet gördüğünü anlattı. Eşinin uyuşturucu kullandığını söyleyen kadın, kendisinin de ölümle tehdit edildğini ifade etti.
Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.