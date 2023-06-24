Dünya Bankası'ndan emekli bankacıdan 8 gündür iz yok | Jandarma ve köylüler seferber oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan ve Dünya Bankası’ndan emekli olan Korhan Berzeg, tatil için geldiği doğum yeri olan Balıkesir’in Gönen ilçesinde kayboldu. Berzeg’den 8 gündür haber yok. Arama kurtarma ekipleri ve köylüler Berzeg için seferber olurken, Berzeg’in eşi “Her gün yürüyüşe çıkar, 1 saat sonra dönerdi.” diye konuştu.

Dünya Bankası'ndan emekli bankacıdan 8 gündür iz yok | Jandarma ve köylüler seferber oldu - 1

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

Geçen cumartesi sabahı, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi.

Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince, Angela Berzeg, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünya Bankası'ndan emekli bankacıdan 8 gündür iz yok | Jandarma ve köylüler seferber oldu - 2

ABD’de yaşayan, tatil için geldiği doğduğu Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan Dünya Bankası'ndan emekli Korhan Berzeg için AFAD koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Komando, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDEN), STK'lar ve köylüler de destek verdi.

Dünya Bankası'ndan emekli bankacıdan 8 gündür iz yok | Jandarma ve köylüler seferber oldu - 3

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Berzeg'in eşi Angela Berzeg, şunları anlattı:

"Geçen cumartesi günü evden çıktı. Saat 08.15'te köpekle beraber yürümek için ayrıldı. Her gün yürüyüşe çıkar, 1 saat sonra dönerdi. Kahvaltı yapardık. Geri dönmedi, bekledim. 1 saat kadar daha bekledim ama sonra şüphelendim. Bir akrabamızın yanına gittim. Korhan'ın geri dönmediğini söyledim. Biraz dolaştı, patika yolda bağırdı. Ama bir ses alamadık. Şimdiye kadar bir haber alamadık, kayboldu.

Arama kurtarma ekipleri çok iyi insanlar. Çok çalışkanlar. İki kızım ve damatlarım geldi. Köy sakinleri var. Hiç kimse durmuyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi. İlk defa kayboluyor."

Dünya Bankası'ndan emekli bankacıdan 8 gündür iz yok | Jandarma ve köylüler seferber oldu - 4

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gönen Arama Kurtarma Derneği Başkanı Kadir Akbulut ise “Bugün yaklaşık 60 kişilik ekip sahada. Hep beraber arama çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün 8'inci gün. Bugüne kadar herhangi bir iz bulamadık. Komple bölgeyi taradık, tekrar tarıyoruz. Dronla bölgeler tarandı. Kuyular, göletler tarandı. Dağlık bölgeyi bir kez daha tarıyoruz. Aramaları sonlandırmadık. Sahada çalışmalarımız devam ediyor.” Ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası'ndan emekli bankacıdan 8 gündür iz yok | Jandarma ve köylüler seferber oldu - 5

Arama çalışmaları devam ederken, çok sayıda istihbarat görevlisi de bölgeye gelip incelemelerde bulundu ve aileyle görüştü.

Dünya Bankası'ndan emekli bankacıdan 8 gündür iz yok | Jandarma ve köylüler seferber oldu - 6

DÜNYA BANKASI KARİYERİNİN ARDINDAN EMEKLİ OLDU

Armutlu Mahallesi'nde kalan emekli edebiyat öğretmeni Mehmet Tüz, Berzeg’in İstanbul Teknik Üniversitesi’nde profesör olarak ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptığını, ardından ABD’ye giderek Dünya Bankası’ndaki kariyerinin ardından emekli olduğunu söyledi.

Dünya Bankası'ndan emekli bankacıdan 8 gündür iz yok | Jandarma ve köylüler seferber oldu - 7

"BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN HOCASIYDI"

Berzeg’in kayıp haberinin ardından İngiltere ve ABD’den çocuklarının geldiğini anlatan Tüz, “Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocasıydı. Olayı öğrenen Bakan Şimşek, aileyi telefonla arayıp ‘Geçmiş olsun’ diyerek bilgi aldı.” bilgisini verdi.

Dünya Bankası'ndan emekli bankacıdan 8 gündür iz yok | Jandarma ve köylüler seferber oldu - 8
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