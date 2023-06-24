Dünya Bankası'ndan emekli bankacıdan 8 gündür iz yok | Jandarma ve köylüler seferber oldu
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan ve Dünya Bankası’ndan emekli olan Korhan Berzeg, tatil için geldiği doğum yeri olan Balıkesir’in Gönen ilçesinde kayboldu. Berzeg’den 8 gündür haber yok. Arama kurtarma ekipleri ve köylüler Berzeg için seferber olurken, Berzeg’in eşi “Her gün yürüyüşe çıkar, 1 saat sonra dönerdi.” diye konuştu.
ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.
Geçen cumartesi sabahı, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi.
Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince, Angela Berzeg, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.