Dünya basınında Cumhuriyet'in ilanı
29 Ekim'de Ankara'daki Meclis'ten çıkan o karar, hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanındaki gazeteler, genç Türkiye devletinin yeni yönetim şeklini okuyucularına yayımladıkları haberlerle duyurdu. Cumhuriyetin ilanının dış basındaki yansımalarını NTV muhabiri Öykü Tüccar araştırdı.
Cumhuriyet uzun yıllar süren zorlu bir mücadelenin sonunda ilan edildi. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının mücadelesi dünyanın takibindeydi. Yabancı muhabirler, İstanbul ve Ankara'da bilgi topluyor, dünya Mustafa Kemal'in bir sonraki adımının ne olacağını merak ediyordu.