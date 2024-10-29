Dünya basınında Cumhuriyet'in ilanı

Türk gazetesi Vakit, 5 Ekim'de Ankara'da Mustafa Kemal Paşa başkanlığında yapılan bir toplantıda tartışıldığını bildiriyor. Haberde, "Hala Cumhurbaşkanının beş yıl mı yoksa yedi yıl için mi seçileceğini merak ediyoruz. Her halükarda ilke kararı yerinde görünüyor: Türkiye bir cumhuriyet devleti olacak." bilgisi yer alıyor.