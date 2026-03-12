Dünya birinciliğine ulaşan tek Türk öğrenci. 10 yaşındaki Lina'nın hayali Nobel

Matematikte dünya birincisi olan 10 yaşındaki Lina Saka, hobileri arasında dans etmek ve kitap olduğunu söylerek, "Matematiği de çok seviyorum. Matematiği ve okumayı çok erken yaşta öğrendim. 3-4 yaşlarındayken toplama ve çıkarma gibi işlemler yapmaya başlamıştım. 3 tane olimpiyat sınavına katıldım. Amerikan Matematik Olimpiyatları sınavına girdim ve altın madalya kazanarak Singapur'da düzenlenecek yarışmaya katılmaya hak kazandım. Daha sonra FISO sınavına girdim ve gümüş madalya alarak Dubai'ye gitme hakkı elde ettim. Son olarak katıldığım STEM Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazanarak dünya birincisi oldum ve İtalya'nın Roma kentinde yapılacak finallere katılmaya hak kazandım." dedi.

"Aslında çok fazla çalışmaya gerek kalmadan, disiplinli çalışmaya özen gösteriyorum." diyen Lina Saka, "Böyle olunca çok fazla çalışmaya da gerek kalmıyor. Daha çok kitap okuyorum. Matematik soruları çözerken bir şey hissetmiyordum. Singafur'daki olimpiyatlardan altın madalya kazanınca yapabileceğime daha çok inandım. Sonrasında daha istekli çalıştım. Çalışırken daha mutlu hissediyorum. İleride nobel ödülü kazanmak ve adalet için savcı olmak istiyorum. Olimpiyatlardan sonra okuluma geri döndüm. Trabzon Uğur Okulları Kampüsü'nde şu anda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ailem ve öğretmenlerim elde ettiğim başarılardan dolayı çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Bu da beni daha çok motive ediyor. Sınıf öğretmenim Hayriye öğretmenimi çok seviyorum. Bana çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.