Dünya birinciliğine ulaşan tek Türk öğrenci. 10 yaşındaki Lina'nın hayali Nobel
12.03.2026 12:15
İHA
Trabzonlu 10 yaşındaki Lina Saka, küçük yaşta keşfettiği matematik yeteneğiyle katıldığı ulusal ve uluslararası olimpiyatlarda elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor.
Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Mehmet Salih ve Ayça Saka çiftinin kızları Lina Saka, küçük yaşlardan itibaren matematiğe duyduğu ilgiyle ulusal ve uluslararası yarışmalarda dikkat çekmeye devam ediyor. Henüz ilkokul çağında olmasına rağmen farklı organizasyonlarda önemli dereceler elde eden Lina, başarılarıyla adından söz ettiriyor.
TÜM SORULARI DOĞRU YANITLADI TAM PUAN ALDI
4. sınıf öğrencisi Lina Saka, geçtiğimiz yıl ABD'deki Southern Illinois University ile Singapore International Math Contests Centre iş birliğinde gerçekleştirilen Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.
DÜNYA BİRİNCİLİĞİNE ULAŞAN TEK TÜRK ÖĞRENCİ
40 ülkeden binlerce öğrencinin yer aldığı organizasyonda kendi kategorisinde Türkiye birincisi olan Lina, dünya sıralamasında da 310. sırada yer alarak Singapur'da düzenlenecek etkinliğe katılma hakkı kazandı.
Genç öğrenci bu yıl ayrıca Future Intelligence Students Olympiad kapsamında düzenlenen olimpiyatlarda gümüş madalya elde etti ve Dubai'de yapılacak organizasyon için davet aldı. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Lina Saka, 153 ülkeden öğrencilerin katıldığı STEM Olimpiyatları'nın matematik kategorisinde tüm soruları doğru yanıtlayarak 100 tam puanla altın madalyanın sahibi oldu. Tüm sınıf seviyeleri arasında dünya birinciliğine ulaşan tek Türk öğrenci unvanını elde eden Lina, Temmuz ayında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek final organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek.
Lina Saka'nın başarı hikayesi, hem okulunda hem de Trabzon'da gurur kaynağı oldu.
“NOBEL KAZANMAK VE SAVCI OLMAK İSTİYORUM”
Matematikte dünya birincisi olan 10 yaşındaki Lina Saka, hobileri arasında dans etmek ve kitap olduğunu söylerek, "Matematiği de çok seviyorum. Matematiği ve okumayı çok erken yaşta öğrendim. 3-4 yaşlarındayken toplama ve çıkarma gibi işlemler yapmaya başlamıştım. 3 tane olimpiyat sınavına katıldım. Amerikan Matematik Olimpiyatları sınavına girdim ve altın madalya kazanarak Singapur'da düzenlenecek yarışmaya katılmaya hak kazandım. Daha sonra FISO sınavına girdim ve gümüş madalya alarak Dubai'ye gitme hakkı elde ettim. Son olarak katıldığım STEM Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazanarak dünya birincisi oldum ve İtalya'nın Roma kentinde yapılacak finallere katılmaya hak kazandım." dedi.
"Aslında çok fazla çalışmaya gerek kalmadan, disiplinli çalışmaya özen gösteriyorum." diyen Lina Saka, "Böyle olunca çok fazla çalışmaya da gerek kalmıyor. Daha çok kitap okuyorum. Matematik soruları çözerken bir şey hissetmiyordum. Singafur'daki olimpiyatlardan altın madalya kazanınca yapabileceğime daha çok inandım. Sonrasında daha istekli çalıştım. Çalışırken daha mutlu hissediyorum. İleride nobel ödülü kazanmak ve adalet için savcı olmak istiyorum. Olimpiyatlardan sonra okuluma geri döndüm. Trabzon Uğur Okulları Kampüsü'nde şu anda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ailem ve öğretmenlerim elde ettiğim başarılardan dolayı çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Bu da beni daha çok motive ediyor. Sınıf öğretmenim Hayriye öğretmenimi çok seviyorum. Bana çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.