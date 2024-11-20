Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları 2024: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel, en güzel, kısa ve anlamlı mesajlar
Bugün (20 Kasım) Dünya Çocuk Hakları Günü... Dünya Çocuk Hakları Günü, dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla kutlanır. Bu gün, Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında ilan edilmiştir. Bu anlamlı günü hatırlatmak isteyenler için Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları mesajlarını derledik. İşte 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel, en güzel, kısa ve anlamlı mesajlar.
Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl 20 Kasım'da kutlanır. 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Özellikle savaş, yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım; “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak ilan edilmiştir.