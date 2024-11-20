Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları 2024: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel, en güzel, kısa ve anlamlı mesajlar

Bugün (20 Kasım) Dünya Çocuk Hakları Günü... Dünya Çocuk Hakları Günü, dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla kutlanır. Bu gün, Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında ilan edilmiştir. Bu anlamlı günü hatırlatmak isteyenler için Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları mesajlarını derledik. İşte 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel, en güzel, kısa ve anlamlı mesajlar.

Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları 2024: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel, en güzel, kısa ve anlamlı mesajlar - 1

Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl 20 Kasım'da kutlanır. 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Özellikle savaş, yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım; “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak ilan edilmiştir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları 2024: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel, en güzel, kısa ve anlamlı mesajlar - 2

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu olsun.

Geleceğin nesilleri çocukların hakkını savunmak bizim en büyük görevlerimizden biri… Her çocuğun Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları 2024: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel, en güzel, kısa ve anlamlı mesajlar - 3

Mutlu ve özgür çocukların yaşayacağı sevgi dolu bir dünya diliyoruz. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Çocuk umuttur, Sevgidir çocuk. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor ve tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyoruz.

Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları 2024: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel, en güzel, kısa ve anlamlı mesajlar - 4

Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sağlamak umuduyla Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Çocuk bugünün yarını, yarının umududur. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Sağlık, yaşam, barınma ve eğitim her çocuğun hakkıdır. Her platformda bunu unutmamalı, unutturmamalı…

Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları 2024: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel, en güzel, kısa ve anlamlı mesajlar - 5

Tüm çocukların gülümseyebildiği bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. (M.Kemal ATATÜRK) Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

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