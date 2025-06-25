"Dünya Denizciler Günü" mesajları: (Dünya Denizciler Günü ne zaman?)

Dünya ticaretinin görünmeyen kahramanları denizciler, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü’nde bir kez daha hatırlanıyor. Zorlu şartlarda görev yapan denizcilerin emeğine dikkat çekmek amacıyla kutlanan bu özel gün, denizcilik sektörünün önemini vurguluyor. Dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılan gün kapsamında, denizcilerin haklarına ve güvenli çalışma koşullarına yönelik farkındalık mesajları öne çıkıyor.

"Dünya Denizciler Günü" mesajları: (Dünya Denizciler Günü ne zaman?) - 1

"Dünya Denizciler Günü" her yıl 25 Haziran tarihinde kutlanır. Bu özel gün, denizlerde fedakarca görev yapan tüm deniz emekçilerinin emeklerine teşekkür etmek için İMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) tarafından ilan edilmiştir

TÜRKİYE HABERLERİ

"Dünya Denizciler Günü" mesajları: (Dünya Denizciler Günü ne zaman?) - 2

DENİZCİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Denizlerimizin sessiz kahramanları, dalgalarda vatan savunan tüm denizcilerimizin 25 Haziran Dünya Denizciler Günü kutlu olsun!"

"Zorlu şartlar altında bayrağımızı dalgalandıran, sevdiklerinden uzak fedakar denizcilerimize minnet ve şükranla… 25 Haziran Dünya Denizciler Günü kutlu olsun!"

"Denizlerin enginliklerinde insanlık için çalışan, her limanda emeğiyle iz bırakan tüm denizcilerimizin Dünya Denizciler Günü’nü içtenlikle kutluyoruz."

"Denize aşkla bağlı, mavi sularda ülkemizi ve dünyayı ayakta tutan tüm denizcilerimize teşekkürler… 25 Haziran Dünya Denizciler Günü kutlu olsun!"

"Dünya Denizciler Günü" mesajları: (Dünya Denizciler Günü ne zaman?) - 3

"Seferdeki denizci kardeşlerimize kolay rüzgarlar, huzurlu limanlar diliyoruz. Dünya Denizciler Günü’nüz kutlu olsun!"

"Bugün, dünya ticaretine yön veren, okyanusları aşan tüm denizcilerimizin Gününü kutluyoruz. Emekleri ve fedakârlıkları için teşekkürler."

"25 Haziran Dünya Denizciler Günü’nü kutluyoruz! Denizlerin kahramanlarına, güvenli seyirler ve huzurlu limanlar diliyoruz."


"Dünya Denizciler Günü" mesajları: (Dünya Denizciler Günü ne zaman?) - 4

"Denizcilerimiz dünya ticaretinin vazgeçilmez yüzü. 25 Haziran Dünya Denizciler Günü’nü kutlar, sağlık, güven ve başarı dolu rotalar dileriz."

"Dünya Denizciler Günü’nü kutlarken; denizcilerimize saygı, haklarına sahip çıkma ve güvenli çalışma koşulları sağlama vurgusunu yineliyoruz. Rotamız barış olsun!"

"Bugün ‘My Harassment‑Free Ship’ kampanyasıyla denizcilik kültüründe saygı ve paylaşım ruhunu güçlendirmeye çağırıyoruz. Denizcilerimizin Gününü kutluyoruz!"

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