"Dünya Denizciler Günü" mesajları: (Dünya Denizciler Günü ne zaman?)
Dünya ticaretinin görünmeyen kahramanları denizciler, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü’nde bir kez daha hatırlanıyor. Zorlu şartlarda görev yapan denizcilerin emeğine dikkat çekmek amacıyla kutlanan bu özel gün, denizcilik sektörünün önemini vurguluyor. Dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılan gün kapsamında, denizcilerin haklarına ve güvenli çalışma koşullarına yönelik farkındalık mesajları öne çıkıyor.
"Dünya Denizciler Günü" her yıl 25 Haziran tarihinde kutlanır. Bu özel gün, denizlerde fedakarca görev yapan tüm deniz emekçilerinin emeklerine teşekkür etmek için İMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) tarafından ilan edilmiştir