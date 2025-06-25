"Dünya Denizciler Günü" mesajları: (Dünya Denizciler Günü ne zaman?)

DENİZCİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Denizlerimizin sessiz kahramanları, dalgalarda vatan savunan tüm denizcilerimizin 25 Haziran Dünya Denizciler Günü kutlu olsun!"



"Zorlu şartlar altında bayrağımızı dalgalandıran, sevdiklerinden uzak fedakar denizcilerimize minnet ve şükranla… 25 Haziran Dünya Denizciler Günü kutlu olsun!"



"Denizlerin enginliklerinde insanlık için çalışan, her limanda emeğiyle iz bırakan tüm denizcilerimizin Dünya Denizciler Günü’nü içtenlikle kutluyoruz."



"Denize aşkla bağlı, mavi sularda ülkemizi ve dünyayı ayakta tutan tüm denizcilerimize teşekkürler… 25 Haziran Dünya Denizciler Günü kutlu olsun!"



