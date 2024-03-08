Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Neden 8 Mart'ta kutlanıyor?
Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Peki, Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Neden 8 Mart'ta kutlanıyor?
Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak 1977'de kabul edilen "Dünya Kadınlar Günü", cinsiyet eşitliği, kadınların siyasi ve sosyal yerinin geliştirilmesinin yanı sıra konu hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl 8 Mart'ta kutlanıyor.