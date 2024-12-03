Dünya Engelliler Günü ne zaman? (2024 Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri)

Dünya Engelliler Günü tarihi, her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayında araştırılmaya başladı. Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edilen 3 Aralık Günü, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün olarak yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Dünya Engelliler Günü'ne özel mesajlar ve sözleri araştırmaya başladı. İşte Dünya Engelliler Günü tarihçesi ve Engelliler Günü'ne özel mesajlar.

Dünya Engelliler Günü ne zaman? (2024 Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri) - 1

2024 Dünya Engelliler Günü'nün amacı, engelli bireylerin toplumsal farkındalığını artırmak, haklarını savunmak ve toplumsal eşitliği teşvik etmektir. 2007 yılına kadar "Uluslararası Engelliler Günü" olarak anılan bu gün, o tarihten sonra her yıl farklı bir tema ile farkındalıklar oluşturulmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünya Engelliler Günü ne zaman? (2024 Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri) - 2

3 Aralık (Dünya Engelliler Günü) farkındalık gününde, engellilerin katkılarını, yeteneklerini ve başarılarını tanımak amacıyla dünya çapında insanları bir araya getiren etkinlikler, engelli organizasyonları, ticari kuruluşlar, bireyler ve hükümet organları tarafından düzenlenmektedir.

Dünya Engelliler Günü ne zaman? (2024 Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri) - 3

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Zor olanı kolaylaştırmak bizim elimizde, farkına varın..."

"Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü"

"En büyük engel zihinlerde ve kalplerdedir.3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, engelli kardeşlerimize aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum."

Dünya Engelliler Günü ne zaman? (2024 Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri) - 4

"Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün, toplumda engellilelere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını diliyorum."

"Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle..."

"İçinde bulunduğumuz şu üç günlük dünya, hiçbir şey paylaşmaya engel değildir en büyük engel sevgisizliktir."

Dünya Engelliler Günü ne zaman? (2024 Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri) - 5

"Mutluluk engel tanımaz, hayatı paylaşıp, birbirimize destek olduğumuz sürece"

"Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler..."

"Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor."

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