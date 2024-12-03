Dünya Engelliler Günü ne zaman? (2024 Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri)

"Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün, toplumda engellilelere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını diliyorum."



"Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle..."



"İçinde bulunduğumuz şu üç günlük dünya, hiçbir şey paylaşmaya engel değildir en büyük engel sevgisizliktir."