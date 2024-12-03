Dünya Engelliler Günü ne zaman? (2024 Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri)
Dünya Engelliler Günü tarihi, her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayında araştırılmaya başladı. Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edilen 3 Aralık Günü, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün olarak yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Dünya Engelliler Günü'ne özel mesajlar ve sözleri araştırmaya başladı. İşte Dünya Engelliler Günü tarihçesi ve Engelliler Günü'ne özel mesajlar.
2024 Dünya Engelliler Günü'nün amacı, engelli bireylerin toplumsal farkındalığını artırmak, haklarını savunmak ve toplumsal eşitliği teşvik etmektir. 2007 yılına kadar "Uluslararası Engelliler Günü" olarak anılan bu gün, o tarihten sonra her yıl farklı bir tema ile farkındalıklar oluşturulmaktadır.