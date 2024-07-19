Dünya genelinde Crowdstrike kaosu: Türkiye’de de şirketler etkilendi, THY 84 seferini iptal etti

TÜRKİYE’DEN DE BİRÇOK KURUM ETKİLENDİ

Küresel sorun, Türkiye’den de birçok kurumu etkiledi.

Havayolu şirketleri ve bankacılık hizmetleri problemden en çok etkilenen iki sektör olarak ön plana çıktı.

Türkiye’de kesintiden etkilenen kurumlar arasında yer alan DenizBank, müşterilerine yönelik bir açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada, “Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır.” denildi.