Dünya genelinde Crowdstrike kaosu: Türkiye’de de şirketler etkilendi, THY 84 seferini iptal etti
Dünya genelinde CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle yaşanan sıkıntı, Türkiye’den de birçok kurumu olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları, yaşanan küresel sıkıntı nedeniyle 84 seferinin iptal edildiğini duyurdu. Hiç kullanılmayan biletleri kesintisiz iade edilebileceği açıklanırken, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Uçuşlarımız kademeli olarak normal seyrine dönecek.” dedi. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) sorunun kaynağının belirlenmesi ve giderilmesi için çalışma başlattı. USOM’dan soruna ilişkin yapılan açıklamada, çözüm önerilerinin tüm siber olaylara müdahale merkezleriyle paylaşıldığı ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan sıkıntının siber saldırı kaynaklı olmadığını ve sorunun önemli bir bölümünün giderildiğini söyledi.
Dünya genelinde havayolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası’nda, Microsoft’a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandı.