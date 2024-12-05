Dünya genelinde kendini kanıtladı, 9 ülkeye yayılıyor: "Artık hak ettiği değeri görüyor"

Geçen sene bir iki ülkeyle sınırlı olan ihracat sayısının bu sene 9 -10'lara çıktığını ifade eden şirket müdürü Sedanur Özbolat ise, ''Bingöl balının kalitesini artırmak için yapmış olduğumuz ve kurumlarla beraber yoğun gayretler göstererek yapılan çalışmalar neticesinde nihayet meyvelerini vermeye başladı. Geçen sene bir iki ülkeyle sınırlı olan bu ihracat sayımızı bu sene itibarıyla 9-10'lara kadar çıkardık. Umuyoruz ki bundan sonraki senelerde bu sayı daha çok artmış olacak. Şimdi yaptığımız son anlaşma ile de Fransa'da bin 700 markette Bingöl balı raflarda olacak. Bunun da haklı sevincini yaşıyoruz. Ülkemize vermiş olduğumuz katkının daha da iyiye gitmesini temenni ediyoruz. Hedeflerimiz arasında sayının çok daha fazla artması var'' diye konuştu.