Dünya genelinde kendini kanıtladı, 9 ülkeye yayılıyor: "Artık hak ettiği değeri görüyor"
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli balı olarak kayıtlara geçen Bingöl balı, son yıllarda yurt içi ve yurt dışında yapılan yarışmalarda elde ettiği birinciliklerin ardından ihracat rekoru kırarak 9 ülkede alıcı buluyor. Yapılan son anlaşmaya göre Fransa'da bin 700 markette Bingöl balı raflarda yerini alacak.
Zengin floraya sahip yaylalarda üretilen Bingöl balının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasının ardından Bingöllü arıcıların yüzü gülmeye başladı. Kentte kayıtlı bin 300 arıcı tarafından 174 bin kovanda üretimi süren bal hasadında bu yıl yaklaşık bin 800 ton bal hasadı yapıldı.