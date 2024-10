Dünya Hayvanları Koruma Günü ne zaman ve nasıl ilan edildi? (Hayvanları Koruma Günü mesajları)

"Varlıklarıyla hayatımıza renk katan patili dostlarımızı bir gün değil her gün korumak için çalışmalıyız. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. "



"Sevgili dostlarımızı bir gün değil her gün koruduğumuz bir dünya hayaliyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun!"



"Hayvan sevgisinin tek günle sınırlı kalmadan her geçen gün çoğaldığı bir dünya dileğiyle, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."