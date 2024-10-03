Dünya Hayvanları Koruma Günü ne zaman ve nasıl ilan edildi? (Hayvanları Koruma Günü mesajları)
Dünya Hayvanları Koruma Günü, hayvanların haklarının korunması ve refahlarının artırılması için bir fırsat sunmaktadır. Bu günü kutlamak, toplumda hayvanlara olan duyarlılığı artırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Peki, Dünya Hayvanları Koruma Günü ne zaman ve nasıl ilan edildi?
Dünya Hayvanları Koruma Günü, her yıl 4 Ekim'de kutlanmaktadır. Bu gün, hayvanların korunmasına ve refahına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.