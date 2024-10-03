Dünya Hayvanları Koruma Günü ne zaman ve nasıl ilan edildi? (Hayvanları Koruma Günü mesajları)

DÜNYA HAUVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI

"Hayvanların yaşama hakkına saygı duyulduğu ve insanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğe ulaşmak hepimizin elinde."



"Dünyayı birlikte paylaştığımız dostlarımızı çok seviyoruz, onlar için mutlu ve sevgi dolu bir dünya diliyoruz."



"Bir insan bir hayvanı gerçekten sevene kadar, ruhunun bir parçası uykudadır."



"Her yıl 4 Ekim'de, dünyamızı paylaştığımız canlıların yaşam standarlarını iyileştirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla etkinlikler düzenlenen Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun!"





