Dünya Hukuk Günü ne zaman? (Dünya Hukuk Günü mesajları)

DÜNYA HUKUK GÜNÜ MESAJLARI

"Adaletin olmadığı yerde huzur da özgürlük de yeşermez. Hukukun üstünlüğünü daima savunalım. Dünya Hukuk Günü kutlu olsun."



"Hukuk, herkes için adil bir yaşamın teminatıdır. Hukuka ve adalete inancımızı hiç kaybetmeyelim."



"Yargının bağımsız, hukukun evrensel, adaletin erişilebilir olduğu bir dünya herkesin hakkı. 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü kutlu olsun."



"Adalet mülkün temelidir, hukuk ise toplumun vicdanıdır. Bu vicdana sahip çıkalım."



"Hukuk bir gün herkese lazım olur. Bugün değilse yarın, ama mutlaka."



"Hukukun üstünlüğü, demokratik toplumların temel taşıdır. Hukuka olan güveni hep birlikte güçlendirelim."



