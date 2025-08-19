Dünya İnsani Yardım Günü hatırlatılıyor: 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü mesajları

DÜNYA İNSANİ YARDIM GÜNÜ MESAJLARI

"İyilik paylaştıkça çoğalır, insanlık yardımla yaşar. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kutlu olsun."



"Bir elin verdiğini diğer el görmesin; en büyük iyilik sessizce yapılan yardımdır."



"Dünya, insanlığın şefkatiyle güzelleşir. Bugün umut ve dayanışmayı çoğaltma günü."



"Her yardım, bir insanın hayatında ışık olur. 19 Ağustos’ta iyiliği büyütelim."



"İhtiyaç duyan herkes için bir umut ol. Dünya İnsani Yardım Günü’nde sevgi ve merhameti yayalım."



"Küçük bir yardım, büyük bir hayat kurtarabilir. Bugün insanlığın sesi olma günü."



"Bir çocuğun umudu,uzanan bir elin sıcaklığında saklıdır.

Dünya İnsani Yardım Günü'nde, iyiliğin ışığını taşıyan herkese Teşekkürler"



"Dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi insanların yardımlarına koşup azim ve fedakarlıkla çalışan, iyiliğin yeryüzünde yayılması için gayret eden tüm insani yardım çalışanlarının 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü’nü tebrik ederim."