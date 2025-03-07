Dünya Kadınlar Günü Mesajları 8 Mart 2025: En anlamlı ve özel 8 Mart mesajları ve sözleri

"Kadın, doğanın en güçlü sanat eseridir. Sevgiyle, fedakârlıkla ve azimle dünyayı güzelleştiren tüm kadınlara minnetle…"



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyoruz."



"Mücadelemizle, kız kardeşliğimizle, birliğimizle karanlıkları yırtacağız!"



"Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun."



"Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar."



"Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır."



