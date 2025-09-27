Dünya Kahve Günü'nün tarihi (Kahvenin çıkış hikayesi)
Dünyanın en sevilen içeceklerinden biri olan kahve, her yıl 1 Ekim’de Dünya Kahve Günü ile kutlanıyor. Bu özel gün, kahve kültürünü tanıtmanın yanı sıra kahve üreticilerinin emeğine dikkat çekmeyi ve adil ticareti desteklemeyi amaçlıyor.
Kahve Günü, dünyanın dört bir yanında kahveseverler tarafından kutlanan özel bir gündür. Uluslararası Kahve Örgütü (ICO) tarafından 2015’te resmi olarak ilan edilmişti.
Dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri olan kahve, bugün Uluslararası Kahve Günü ile kutlanıyor. İlk kez 2015 yılında Uluslararası Kahve Örgütü tarafından ilan edilen gün, her yıl 1 Ekim’de dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.