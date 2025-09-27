Dünya Kahve Günü'nün tarihi (Kahvenin çıkış hikayesi)

KAHVENİN TARİHİ

Etiyopya’daki kahvenin keşfine dair anlatılan birçok efsaneden biri, keçi çobanı Kaldi’nin hikâyesidir. 850 yılı civarında Kaldi, keçilerinin yedikleri çalı meyvelerinden sonra tuhaf davranışlarını fark etti. Kendisi de bu meyveleri deneyince büyük bir canlılık hissettiğini söyleyerek keşfini ilan etti. Daha sonra, muhtemelen 15. yüzyılda, kahve bitkileri Kızıldeniz’i aşarak Arabistan’ın güneyine (Yemen) götürüldü ve burada tarıma alındı. Rivayete göre, Sufi dervişleri kahveyi ilk kez içecek olarak demledi ve uyarıcı etkisini gece boyunca dua etmek için kullandı. Kahvenin gerçek kökeni ne olursa olsun, etkisi Arap dünyasında hızla popülerleşmesini sağladı.