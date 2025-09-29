Dünya kış saatine geçiyor: Türkiye ile Avrupa-ABD arasındaki saat farkı artacak

Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, kış saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Türkiye ise sabit saat uygulamasını sürdürdüğü için önümüzdeki dönemde Türkiye ile Avrupa ve ABD arasındaki saat farkı artacak. Bu değişiklik, özellikle uluslararası ticaret, ulaşım, eğitim ve dijital iletişim trafiğini doğrudan etkileyecek. Peki, saatler ne zaman geri alınacak? Kış saati uygulaması başlayacak mı?

Kuzey Yarımküre ülkeleri kış saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Ekim ayı itibarıyla Avrupa ülkeleri ve Kasım başında ABD’de saatler bir saat geri alınacak. Türkiye ise sabit saat uygulamasına devam ettiği için, önümüzdeki haftalardan itibaren Türkiye ile Avrupa ve ABD arasındaki saat farkı artacak.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA NE ZAMAN GEÇİLECEK

2025’te milyonlarca insan, saatlerini bir saat geri alarak yaz saati uygulamasından çıkacak. ABD’de bu değişim 2 Kasım Pazar sabahı, Avrupa’da ise 26 Ekim Pazar gerçekleşecek.

ABD’de saatler, 9 Mart’ta ileri alınarak yaz saatine geçilmişti. Avrupa’da ise yaz saati, 30 Mart’ta 01:00 UTC’de başlamıştı. Bu uygulamalar, enerji kullanımı, trafik düzenlemeleri ve toplumsal faaliyetlerde birçok etkiye neden oluyor.

Bu değişiklik özellikle uluslararası ticaret, uçuşlar, dijital toplantılar ve sınav/etkinlik takvimleri açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir durum olacak. Avrupa ile Türkiye arasındaki fark kış boyunca 2 saat, ABD ile olan fark ise 8 saate kadar çıkabilecek.


Uzmanlar, yurt dışıyla iş yapanların ve öğrencilerin programlarını aksatmamak için kış saati geçiş tarihlerini göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALKTI?

2016 yılında alınan karar gereği yaz saati uygulamasına her sene yıl boyu devam edileceği kararlaştırıldı.

Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:

"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."

