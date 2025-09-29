Dünya kış saatine geçiyor: Türkiye ile Avrupa-ABD arasındaki saat farkı artacak
Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, kış saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Türkiye ise sabit saat uygulamasını sürdürdüğü için önümüzdeki dönemde Türkiye ile Avrupa ve ABD arasındaki saat farkı artacak. Bu değişiklik, özellikle uluslararası ticaret, ulaşım, eğitim ve dijital iletişim trafiğini doğrudan etkileyecek. Peki, saatler ne zaman geri alınacak? Kış saati uygulaması başlayacak mı?
Kuzey Yarımküre ülkeleri kış saati uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Ekim ayı itibarıyla Avrupa ülkeleri ve Kasım başında ABD’de saatler bir saat geri alınacak. Türkiye ise sabit saat uygulamasına devam ettiği için, önümüzdeki haftalardan itibaren Türkiye ile Avrupa ve ABD arasındaki saat farkı artacak.