Dünya Kız Çocukları Günü mesajları (Dünya Kız Çocukları Günü'nün tarihçesi)

2012 yılından bu yana kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü bu yıl da unutulmadı. Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak isteyen vatandaşlar, Dünya Kız Çocukları Günü mesajlarını sosyal medyadan paylaşıyor. İşte sosyal medyada en çok beğeni alan Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve bu anlamlı günün tarihçesi...

Dünya Kız Çocukları Günü mesajları (Dünya Kız Çocukları Günü'nün tarihçesi) - 1

Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünya Kız Çocukları Günü mesajları (Dünya Kız Çocukları Günü'nün tarihçesi) - 2

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

"Her kız çocuğu başarılarıyla kendi hikayesini yazma gücüne sahiptir. Başardıklarıyla kendi hikayesinin başrolü olan kızlarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun! "

"Dünyanın en kıymetli varlıklarıdır Kız çocukları. Babalarının olduğu gibi Annelerinin göz bebeğidirler. Özellikle, babaları iftihar eder kızlarıyla… Toplumun göz bebeğidir ve geleceğidir kızlarımız… Gününüz kutlu olsun…"

"Dünyanın her yerinde ,cinsiyet ayrımı yapılmaksızın,tüm çocukların eşit haklara ve eşit koşullara sahip olduğu bir dünya dileğiyle…."

Dünya Kız Çocukları Günü mesajları (Dünya Kız Çocukları Günü'nün tarihçesi) - 3

"Kız çocuklarının çalıştırılmadığı, istismara uğramadığı,okutulduğu bir dünya ümidiyle..
Dünya Kız Çocukları Günü”kutlu olsun."

"Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için 1 umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız! 11 Ekim Dünya kız çocukları günü kutlu olsun."

"Sevgiyle ve saygıyla büyüyen, Cumhuriyet değerlerini bilen ve sahip çıkan kız çocukları bizim geleceğimizin garantisi."

Dünya Kız Çocukları Günü mesajları (Dünya Kız Çocukları Günü'nün tarihçesi) - 4

"Bu dünyayı bugünün kız çocukları değiştirecek. Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek."

"Bugünün kız çocukları yarının güçlü bireyleri olacak.Onlara inancımız sonsuz.
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun."

"Bu dünyayı bugünün kız çocukları değiştirecek. Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek."

"Bugünün kız çocukları yarının güçlü bireyleri olacak.
Onlara inancımız sonsuz.
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun."

"Tüm çocuklar hayattır.
Kız çocukları sevgidir, berekettir.
Geleceğimizi emanet ettiğimiz kız çocuklarımızın 11 ekim Dünya Kız Çocukları günü kutlu olsun.."

Dünya Kız Çocukları Günü mesajları (Dünya Kız Çocukları Günü'nün tarihçesi) - 5

"Daha iyi bir gelecek inşa etmek için hayallerinin peşinden koşan tüm kız çocuklarının, 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun!"

"Daha iyi bir gelecek inşa etmek için hayallerinin peşinden koşan tüm kız çocuklarının, 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun!"

"Bugün, dünyanın geleceğini inşa eden güçlü kız çocuklarını anıyoruz. Onların cesareti, azmi ve yetenekleri, dünyayı daha iyi bir yer yapma yolunda bize ilham veriyor."

"Onlar bizim ümidimiz, geleceğimiz
Geleceğimizin teminatı evlatlarımız hep gülsün. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun."

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