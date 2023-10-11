Dünya Kız Çocukları Günü mesajları (Dünya Kız Çocukları Günü'nün tarihçesi)

"Daha iyi bir gelecek inşa etmek için hayallerinin peşinden koşan tüm kız çocuklarının, 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun!"

"Daha iyi bir gelecek inşa etmek için hayallerinin peşinden koşan tüm kız çocuklarının, 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun!"



"Bugün, dünyanın geleceğini inşa eden güçlü kız çocuklarını anıyoruz. Onların cesareti, azmi ve yetenekleri, dünyayı daha iyi bir yer yapma yolunda bize ilham veriyor."



"Onlar bizim ümidimiz, geleceğimiz

Geleceğimizin teminatı evlatlarımız hep gülsün. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun."