Dünya Kız Çocukları Günü mesajları (Dünya Kız Çocukları Günü'nün tarihçesi)
2012 yılından bu yana kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü bu yıl da unutulmadı. Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak isteyen vatandaşlar, Dünya Kız Çocukları Günü mesajlarını sosyal medyadan paylaşıyor. İşte sosyal medyada en çok beğeni alan Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve bu anlamlı günün tarihçesi...
Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.