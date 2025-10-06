Dünya Mimarlık günü mesajları:Mimarlık günü kutlama sözleri ve mesajları

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 1985 yılından beri her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü bu yıl da unutulmadı. Dünya Mimarlık Günü mesajları, mimarinin sadece yapı inşa etmek değil, insan yaşamını ve çevreyi dönüştürme sanatı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.