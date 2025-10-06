Dünya Mimarlık günü mesajları:Mimarlık günü kutlama sözleri ve mesajları

Dünya Mimarlık Günü, bu yıl da mimarların topluma, çevreye ve yaşama kattığı değeri hatırlatıyor.Mimarlığın sadece binalardan ibaret olmadığını, kültürün, estetiğin ve sürdürülebilir yaşamın bir parçası olduğunu vurgulayan gün kapsamında, dünyanın birçok yerinde etkinlikler ve farkındalık kampanyaları düzenleniyor.

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 1985 yılından beri her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü bu yıl da unutulmadı. Dünya Mimarlık Günü mesajları, mimarinin sadece yapı inşa etmek değil, insan yaşamını ve çevreyi dönüştürme sanatı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ MESAJLARI

"Mimarlık, yalnızca duvarlar değil, yaşam alanları inşa etme sanatıdır. Tüm mimarların Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun."

"Her bina bir hikâye anlatır; mimarlar ise o hikâyenin yazarlarıdır. Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz."

"Güzel şehirler, iyi düşünülmüş fikirlerle başlar. Tüm mimarlara ilham dolu projeler dileriz."

"Mimarlık, insanın dünyaya bıraktığı en estetik izdir."

"Bir çizgiyle başlayan hayaller, bir şehri değiştirir. Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!"


"Form, işlev ve ruh bir araya geldiğinde mimarlık doğar."

“Dünya Mimarlık Günü, doğayla uyumlu bir geleceği yeniden tasarlama çağrısıdır.

"Gerçek mimarlık, sadece yapı değil; doğaya saygı, insana huzur kazandırmaktır."

"Sürdürülebilir bir dünya, bilinçli tasarımlarla başlar."

"Bir mimarın kalemi, geleceğin siluetini çizer."

"Kentlerin ruhu, mimarların hayal gücüyle can bulur."

"Mimarlık; estetiğin, işlevin ve insanın kesiştiği noktadır."

"Bugün "Dünya Mimarlık Günü"
Daha Dayanıklı Fiziksel Çevre
“Mimarlık, barınma imkanı sağlamaktan daha fazlasını yapmalı; aynı zamanda özellikle kriz zamanlarında eşitliği, sürekliliği ve dayanıklılığı da desteklemelidir."

"Yaşam alanlarımıza kimlik katan, emeğiyle geleceğe iz bırakan tüm mimarların Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyorum. "

"Tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Kamuda görev yapan tüm mimarlarımızın emeğinin, sorumluluğunun ve özverisinin hak ettiği değeri görmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Emeğiyle ülkesine değer katan tüm mimarlarımıza teşekkür ediyoruz."

