Dünya Mimarlık günü mesajları:Mimarlık günü kutlama sözleri ve mesajları
Dünya Mimarlık Günü, bu yıl da mimarların topluma, çevreye ve yaşama kattığı değeri hatırlatıyor.Mimarlığın sadece binalardan ibaret olmadığını, kültürün, estetiğin ve sürdürülebilir yaşamın bir parçası olduğunu vurgulayan gün kapsamında, dünyanın birçok yerinde etkinlikler ve farkındalık kampanyaları düzenleniyor.
Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 1985 yılından beri her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü bu yıl da unutulmadı. Dünya Mimarlık Günü mesajları, mimarinin sadece yapı inşa etmek değil, insan yaşamını ve çevreyi dönüştürme sanatı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.