Dünya Öğretmenler Günü ne zaman? (Dünya Öğretmenler Günü mesajları)
Dünya Öğretmenler Günü sebebiyle farklı etkinlikler düzenleniyor. Öğretmenlerin onurlandırıldığı bu evrensel günü hatırlatmak isteyen ve kutlamak isteyen vatandaşlar, "Dünya Öğretmenler Günü" mesajlarını çeşitli mecralar yoluyla iletiyor.
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.