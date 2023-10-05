Dünya Öğretmenler Günü ne zaman? (Dünya Öğretmenler Günü mesajları)

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."



"Ülkemizde ve dünyanın her köşesinde fedakârca çalışan tüm öğretmenlerimizin “5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü” kutlu olsun."



"Çocuklarımızın hayallerindeki dünyanın inşası için çalışan tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun..."



"Türk'ün gücünü ve azmini dünyaya öğreten Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun..."