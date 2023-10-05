Dünya Öğretmenler Günü ne zaman? (Dünya Öğretmenler Günü mesajları)

Dünya Öğretmenler Günü sebebiyle farklı etkinlikler düzenleniyor. Öğretmenlerin onurlandırıldığı bu evrensel günü hatırlatmak isteyen ve kutlamak isteyen vatandaşlar, "Dünya Öğretmenler Günü" mesajlarını çeşitli mecralar yoluyla iletiyor.

Dünya Öğretmenler Günü ne zaman? (Dünya Öğretmenler Günü mesajları) - 1

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünya Öğretmenler Günü ne zaman? (Dünya Öğretmenler Günü mesajları) - 2

NEDEN 5 EKİM?

5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.

Dünya Öğretmenler Günü ne zaman? (Dünya Öğretmenler Günü mesajları) - 3

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."

"Ülkemizde ve dünyanın her köşesinde fedakârca çalışan tüm öğretmenlerimizin “5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü” kutlu olsun."

"Çocuklarımızın hayallerindeki dünyanın inşası için çalışan tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun..."

"Türk'ün gücünü ve azmini dünyaya öğreten Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun..."

Dünya Öğretmenler Günü ne zaman? (Dünya Öğretmenler Günü mesajları) - 4

"Büyük bir özveriyle görev yapan  tüm öğretmen ve eğitim emekçilerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu ülkeye büyük değer katan tüm öğretmenlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum."

"Bugünlerimizi borçlu olduğumuz ve geleceğimiz çocuklarımızın eğitimi için büyük fedakarlık gösteren değerli öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Dünya Öğretmenler Günü ne zaman? (Dünya Öğretmenler Günü mesajları) - 5

"Yeryüzüne bilgi ekenlerin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun!"

"Bence, ne yapılsa da İki insanın hakkı ödenmez. Bunlar; Öğretmen ve annedir."

"Ulusların çağdaş medeniyetler düzeyine erişebilmeleri, öğretmenlerin verdiği eşsiz eğitim ve öğretim ile mümkün olmaktadır. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun."

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