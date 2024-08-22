Dünya risk altında! Yeni rapor yayımlandı, ölümler 3'e katlanabilir
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC), küresel sıcaklık artışı 3 derece ile sınırlandırılsa dahi ek önlemler alınmazsa yüzyıl sonuna kadar 55 bin ek can kaybı meydana gelebileceğini duyurdu. Raporda bu sayının yüzde 13,5 artış anlamına geldiğine dikkat çekildi.
JRC’den yayımlanan iklim raporunda, “Avrupa çapında yapılan ilk değerlendirme, mevcut iklim politikaları küresel sıcaklık artışını 3 derece ile sınırlandırmayı başarsa bile, sıcaklık kaynaklı ölümlerin artabileceğini ortaya koymaktadır. Ek adaptasyon önlemleri alınmazsa, bu yüzyılın sonuna kadar yılda 55 bin ek ölüm meydana gelebilir. Sıcaklığa bağlı ölümlerdeki bu yüzde 13,5'lik artış, iklim eylemini geciktirmenin maliyetini vurgulamaktadır” ifadeleri kullanıldı.