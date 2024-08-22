Dünya risk altında! Yeni rapor yayımlandı, ölümler 3'e katlanabilir

Sıcaklığa bağlı ölümler tüm bölgelerde artacak olsa da, güney Avrupa bölgelerinin en büyük ek yükü çekmesi beklenebilir. Çalışmaya göre, 3 derecelik ısınma senaryosunda, Yunanistan'da sıcaklığa bağlı ölümler yılda 1730'dan 4 bin 767'ye, Fransa'da 3 bin 61'den 13 bin 564'e, İtalya'da 10 bin 433'ten 28 bin 285'e ve İspanya'da 4 bin 414'ten 20 bin 194'e çıkacaktır.”