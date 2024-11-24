Dünya şampiyonu öğretmen "uçarak" ders işliyor! Takla ile derse giriyor, öğrenciler onun gibi olmak istiyor
Eskişehir'de beden eğitimi öğretmenliği yapan Dünya ve Avrupa Tekvando Şampiyonu Gülsena Karakuyulu, derse takla ile girmesi ve hünerlerini göstermesiyle öğrencilerinin derse olan ilgisini arttırıyor.
Tekvando branşında Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları bulunan Eskişehirli Milli Sporcu Gülsena Karakuyulu, 10 ay önce Şehit Barış Öztürk Ortaokulu'nda beden eğitim ve spor öğretmeni olarak göreve başladı.