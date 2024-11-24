Dünya şampiyonu öğretmen "uçarak" ders işliyor! Takla ile derse giriyor, öğrenciler onun gibi olmak istiyor

Karakuyulu sözlerine şunları ekledi:

"Öğrencilerimin en çok dikkatini çekecek, derste ilgilerini arttıracak şekilde tekmelerimi gösteriyorum, aynı zamanda takla atıyorum. Onların ilgisine göre hareket ediyorum. 10 aydır bu okuldayım, mesleğe yeni başladım. Bütün okul genelinde konuşacak olursam tekvando branşını bilmeyen öğrencilerim vardı. Bu branş hepsini ilgisini çekti ve araştırmaya yönelik girişimleri de oldu. Aynı zamanda beni görüp spora ve tekvandoya başlayan öğrencilerim var, özellikle kız öğrencilerimin daha fazla ilgisini çekti. Kendi branşımı tanıtmak için okulda gösteri yaptım. O gösterimden sonra okulda inanılmaz bir tekvando aşkı oldu. Öğrencilerimizin spora ve tekvandoya olan ilgisi arttı. Çoğu öğrenci nasıl milli sporcu olunacağı hakkında daha çok bilgiye sahip."