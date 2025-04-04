Dünya Sokak Hayvanları Günü ne zaman? (Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajları)
Dünya Sokak Hayvanları Günü, her yıl 4 Nisan’da kutlanan ve dünya genelinde sokakta yaşayan hayvanların yaşam koşullarına dikkat çekmeyi amaçlayan özel bir farkındalık günüdür. İlk olarak 2010 yılında Hollanda’daki hayvan hakları savunucuları tarafından başlatılmış ve kısa sürede küresel bir hareket haline gelmiştir.
Dünya Sokak Hayvanları Günü, her yıl 4 Nisan'da kutlanan, sahipsiz hayvanların haklarına dikkat çekmeyi ve onların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan küresel bir farkındalık günüdür. 2010 yılında hayvan hakları savunucuları tarafından başlatılan bu özel gün, sokakta yaşayan kedi, köpek ve diğer hayvanların korunması ve refahı için toplumları bilinçlendirmeyi hedefler.