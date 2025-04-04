Dünya Sokak Hayvanları Günü ne zaman? (Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajları)

DÜNYA SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ MESAJLARI

"Onlar bizim sevgimize ve şefkatimize muhtaç! Sokak hayvanlarını koruyalım, besleyelim, sahiplenelim."



"Sevginizi paylaşın, bir kap su ve mama ile bir hayat kurtarın. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlu olsun!"



"Sokaklar onların evi, aç ve susuz kalmamaları bizim elimizde. Hayvan dostlarımızı unutmayalım."



"Parayla hayvan satın almayın, sahiplenin! Onlara bir yuva vererek dünyayı daha güzel bir yer yapabilirsiniz."



"Dünya sadece insanlara ait değil! Sokak hayvanlarının yaşam hakkına saygı duyalım."





