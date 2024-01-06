Dünya turu hayalleri İstanbul'da yarım kaldı: "Bunun için iki dairemizi sattık"

İstanbul'dan başlaması planlanan ve 3 yıl sürecek dünya turu için iddiaya göre, 50 turist "Miray Cruises" isimli şirketin tura çıkacak gemiyi hazır hale getirme konusunda problem yaşaması nedeniyle tatil hayallerini gerçekleştiremedi.

Yolculardan edinilen bilgiye göre turun çıkışı için 1 Kasım tarihi verildi. Turistlerin iddiasına göre, dünya turunun önce ertelendiği ardından da "Life At Sea Cruises" gemisiyle yapılmayacağı söylendi.

İstanbul'dan başlaması planlanan dünya turu için İstanbul'a gelen ABD'li Kara ve Joe Youssef çifti iki apartman dairesini sattı. Janice Chappelear ise, emeklilik birikimini tur bileti satın almak için kullandı.

Üç turist ülkelerine dönmek için Fatih'te masrafları tur şirketi tarafından karşılanan bir otelde yaklaşık 2 aydır para iadesi bekliyor. Turistler şirketle para iadesinin 3 taksit şeklinde ödenmesi için anlaştıklarını, birçok kişiye henüz ilk ödemelerin yapılmadığını, mağduriyet yaşayan birçok yolcunun ise ülkesine geri döndüğünü iddia etti.

Miray Cruises isimli denizcilik ve seyahat şirketi ise, yaşananlar hakkında açıklama yaptı.