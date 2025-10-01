Dünya Yaşlılar Günü mesajları: Yaşlılarımız en büyük değerlerimizdir

"Her genç insan şu evrensel gerçeği idrak etmelidir: Yanından telaşla geçip gittiği her yaşlı sima, aslında zamanın kendi suretidir. O, dünün enerjisiyle koşan, umutla dolu genci; bugününse sessizce dinlenmeyi bekleyen bilgesi ve kaçınılmaz olarak yarının da kendisidir. Onlara gösterdiğimiz itibar, ne salt bir nezaket kuralı ne de bir lütuftur. Bu, yaşam döngüsüne duyulan derin bir hürmet ve kendi geleceğimize bıraktığımız en değerli mirastır."



"Tecrübeleri ile bize ışık tutan, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan kıymetli büyüklerimizin #YaşlılarGünü'nü kutlar; sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür dilerim."



"Yaşam tecrübeleriyle geleceğimize ışık olan rehberlerimiz onlar... Hak ettikleri saygıyı, sevgiyi, hürmeti ve şefkati göstermek bizim elimizde.

Tüm büyüklerimizin #DünyaYaşlılarGünü'nü kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmelerini diliyorum. İyi ki varsınız."