Dünya Yaşlılar Günü mesajları: Yaşlılarımız en büyük değerlerimizdir
Her yıl 1 Ekim’de kutlanan Dünya Yaşlılar Günü, yaşlı bireylerin topluma kattıkları değerleri hatırlatmak ve onlara duyulan saygıyı vurgulamak amacıyla çeşitli etkinlikler ve mesajlarla gündeme geliyor. Bu özel günde siyasilerden, kurum ve kuruluşlardan, vatandaşlardan anlamlı mesajlar gelirken; kuşaklar arası dayanışmanın, sevgi ve saygının önemine dikkat çekiliyor.
Dünya Yaşlılar Günü, her yıl 1 Ekim'de kutlanan özel bir gündür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990'da oy birliği ile bu gün Dünya Yaşlılar Günü olarak kabul edilmiştir. Bu özel günde paylaşacağınız Dünya Yaşlılar Günü mesajları, hem ailenizdeki büyüklerin hem de toplumumuzun emektarlarının gönlünü ısıtır. İlk olarak 1 Ekim 1991'de kutlanmıştır. Dünya Yaşlılar Günü’nde mesajlar paylaşmak, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda bir teşekkür ifadesidir.