Dünyaca ünlü Anzer balı için hukuki süreç başlatıldı! "İnsanlar burada kandırılıyor, aldatılıyor"
Rize'nin Anzer Yaylası'nda üretilen ve şifa olarak bilinen dünyaca ünlü Anzer balı, yurt içinde ve yurt dışında taklit edilerek satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşların sağlıkları ve sağlık umutlarıyla oynayan umut tacirlerine karşı Anzer Yaylası sakinleri mücadelesini sürdürüyor. Sahte Anzer balı satışlarını durdurmak isteyen yayla sakinleri, hukuki yollara başvurdu. Anzer Ballıköy köyünde toplanan Anzerliler, sahte bala karşı vatandaşları uyarmak adına basın açıklaması yaparak, sahte Anzer balı üreticileri hakkında yasal süreç başlatıldığını duyurdu.
Konu hakkında açıklama yapan Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe, gerçeğinin az üretilebilmesine rağmen ülke genelinde Anzer balı adı altında tonlarca sahte bal satıldığını ifade ederek, “Anzer balı için, Anzer balının geleceği için, Anzer balını koruyup kollamak için buradayız ve sahip çıkmaya kararlıyız. Bunu ifade etmek için toplandık. Anzer balı ismini bu yöreden alan, Anzer yöresinden alan coğrafi işaretli bir baldır.