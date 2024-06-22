Dünyaca ünlü Anzer balı için hukuki süreç başlatıldı! "İnsanlar burada kandırılıyor, aldatılıyor"

“TÜKETİCİ BURADA KANDIRILIYOR, ALDATILIYOR”

Azner balı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun coğrafi işaret bandrolü olduğunun altını çizen Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, “Anzer balı 2021 yılı itibarıyla coğrafi işaretli olarak, coğrafi logo olarak tescillenmiştir. Yani gerçek Anzer balında coğrafi işaret logosu olmak zorundadır. Gerçek Anzer balının dolumu Rize Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde Rize Arızalar Birliği tesislerinde yapılıyor. Bu hususları barındırarak satılan ballar gerçek Anzer balıdır. Ama maalesef tabii ki bir kanuni boşluk var. Ülkemizde birçok ilimizde, hatta yurt dışında bile Anzer menşeili olmayan ballar maalesef Anzer balı diye satılıyor ve tüketici burada kandırılıyor, aldatılıyor.