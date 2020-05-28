Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde 'sosyal mesafeli tatil' düzenlemesi

Market gibi ortak kullanım alanlarında maske takmanın zorunlu olacağı aktarılan açıklamada, plajda halkın karşılaşmaması, sosyal mesafenin korunması için giriş ve çıkış noktalarının ona göre düzenleneceği, bunun için de yönlendirme levhalarının konulacağı vurgulandı.

ŞEZLONGLAR DEZENFEKTE EDİLECEK Plajda ücretli şezlong kullanmak isteyen vatandaşlar için de uygulamanın yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Ücretli şezlong kullanmak isteyen vatandaşlara da 3'lü, 2'li veya tekli seçenekler sunuluyor. Her kullanımdan sonra şezlonglar dezenfekte edilecek ve bunlara, dezenfekte edildiğine dair uyarı işareti konulacak. Plaja giriş kısmında maskesi olmayan vatandaşların maske ve eldiven ihtiyacı karşılanacak. Deniz içinde de özellikle sosyal mesafenin korunması istenecek bu konuda cankurtaranlar ikazlarda bulunacak. Tuvaletlerde havalandırma üniteleri artırılıyor. Tuvaletlere sensörlü kapılar, fotoselli musluklar ve temassız sabunluklar takılıyor. Sahilde risk yaratmaması için bu yaz çoklu duş ünitelerinin yerine tekli duş üniteleri monte ediliyor."