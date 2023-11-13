Dünyaca ünlü koyda korku dolu anlar | Ortaca’da sel suları aniden geldi, karavanlar sürüklendi
Muğla’nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü Kargıcak Koyu’nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sağanak yağış nedeniyle, yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kaldı, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Sel nedeniyle mahsur kalan 15 tatilci, ekipler tarafından kurtarıldı.
Türkiye’nin batı kesiminde sağanak yağışlar etkili oluyor.
Muğla’nın Ortaca ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.