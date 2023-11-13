Dünyaca ünlü koyda korku dolu anlar | Ortaca’da sel suları aniden geldi, karavanlar sürüklendi

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü Kargıcak Koyu’nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sağanak yağış nedeniyle, yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kaldı, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Sel nedeniyle mahsur kalan 15 tatilci, ekipler tarafından kurtarıldı.

Dünyaca ünlü koyda korku dolu anlar | Ortaca’da sel suları aniden geldi, karavanlar sürüklendi - 1

Türkiye’nin batı kesiminde sağanak yağışlar etkili oluyor.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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Dünyaca ünlü koyda korku dolu anlar | Ortaca’da sel suları aniden geldi, karavanlar sürüklendi - 2

Ortaca’daki dünyaca ünlü Kargıcak Koyu’ndaki tatilciler, aniden gelen sel nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü.
Dünyaca ünlü koyda korku dolu anlar | Ortaca’da sel suları aniden geldi, karavanlar sürüklendi - 3

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dünyaca ünlü koyda korku dolu anlar | Ortaca’da sel suları aniden geldi, karavanlar sürüklendi - 4

Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı.

Dünyaca ünlü koyda korku dolu anlar | Ortaca’da sel suları aniden geldi, karavanlar sürüklendi - 5
Dünyaca ünlü koyda korku dolu anlar | Ortaca’da sel suları aniden geldi, karavanlar sürüklendi - 6
Dünyaca ünlü koyda korku dolu anlar | Ortaca’da sel suları aniden geldi, karavanlar sürüklendi - 7
Dünyaca ünlü koyda korku dolu anlar | Ortaca’da sel suları aniden geldi, karavanlar sürüklendi - 8
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