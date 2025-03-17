Dünyada 30 bin, Türkiye’de 200’den fazla tür var ama "Likya salebi" yok olmanın eşiğinde
Akdeniz Koruma Derneği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde Likya salebinin neslinin devam etmesi için proje gerçekleştiriliyor.
Dünyada 30 binden fazla, Türkiye’de ise 200’den fazla doğal türü bulunan orkideler çok kırılgan bitki olmaları ile tanınıyor.
Orkideler yaşam döngülerini sürdürebilmek için nemli topraklara, mantarlara ve tozlayıcılara ihtiyaç duyduğu açıklanırken, yaşadıkları yöredeki en küçük değişiklikten kolayca etkilendikleri belirtildi. Orkidelerin kaybolmalarının ise doğada bir şeylerin ters gittiğine dair önemli bir uyarı sistemi olduğu ifade edildi.