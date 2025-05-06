Dünyada 30, Türkiye'de 13 türü bulunuyor: "Tirşik" risk altında
Dünyada yaklaşık 30, Türkiye'de 13 türü bulunan yılanyastığı bitkisinin yeni türü, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan Milleyha Sulak Alanı'nda keşfedildi. Yeni bitki türüne 'Arum milleyhanum' (Milleyha tirşiği) adı verildi.
Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Yıldırım, "Alanın 3'te 1'inin imara açık olmasından dolayı bölge tehdit altında. Acilen önemli bir koruma statüsü getirilmezse bu alandaki arum milleyhanum gerekse de göçmen kuşlar ve tüm biyolojik çeşitlilik çok ciddi bir tehdit altında" dedi.