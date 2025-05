Dünyada 7'nci vaka: 34 haftalık doğan Eymen bebeğin boynundan çıkarıldı

Mehmet Eymen’in annesi Fatma Kara ise çok mutlu olduklarını anlatarak şunları söyledi:



“Biz şu an çok mutluyuz. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Hepsi bayağı emekleri var, hepsi çok uğraştı. Yani hepsine çok teşekkür ederiz. O an, bir anne için çok kötü bir durum. Yani o an yaşadıklarımı dilerim hiç kimse bir anne olarak yaşamaz. Yani bizim için çok zorlu bir süreçti.”



Operasyonun ardından yenidoğan servisine alınan ve sağlık durumu işi olan Mehmet Eymen'in kısa bir süre sonra taburcu edileceği belirtildi.