Dünyada 7'nci vaka: 34 haftalık doğan Eymen bebeğin boynundan çıkarıldı
Kütahya’da 34 haftalık dünyaya gelen Mehmet Eymen bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı. Fatma Kara’nın hamileliğinin 32’nci haftasındaki doktor kontrolünde, bebeğinin boynunda nefes almasını engelleyen tümör olduğu tespit edilmişti.
Kritik ameliyatın başarıyla tamamlandığını ifade eden Kütahya Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın, “Bilimsel olarak da dünyada yedinci vaka. Böyle tıbbi literatüre geçecek operasyonu tüm ekibimizle birlikte yaptığımız için hepimiz mutluyuz” dedi.
Kentte yaşayan Fatma Kara’nın hamileliğinin 32’nci haftasındaki doktor kontrolünde, bebeğinin boynunda nefes almasını engelleyen tümör olduğu tespit edildi.