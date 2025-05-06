Dünyada 7'nci vaka: 34 haftalık doğan Eymen bebeğin boynundan çıkarıldı

DÜNYADA YEDİNCİ VAKA

Kütahya Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın, Mehmet Eymen bebeğin yaşadığı sorunun dünyada yedinci vaka olduğunu söyledi. Hayati risk taşıyan operasyonun başarıyla tamamlanmasını herkesi mutlu ettiğini ifade eden Prof. Dr. Tayfun Aydın, “Eğer bu bebeği biz ‘exit prosedürü’ dediğimiz işlemle almamış olsaydık, bu bebeğin yaşama şansı yoktu. 3 kilo 700 gram ağırlığında doğan bu bebekten, biz 1 hafta sonra yaklaşık 445 gram ağırlığında bir tümör çıkardık. Bugün nihayet bizim de yüzümüz gülüyor, bebek taburcu edilecek. Böyle bir olayın başında olmak gerçekten çok gurur verici bir şey. Böyle bir tıbbi literatüre geçecek operasyonu tüm ekibimizle birlikte yaptığımız için hepimiz mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Yenidoğan Uzmanı Dr. Musa Turgut ise çok nadir görülen bir durum olduğunu belirterek, “Boynundaki ciddi bir solunum darlığı yapan bir süreçten şimdi bebeğimizi taburcu edebilecek bir düzeye gelebildiğimiz için çok memnunuz. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.





