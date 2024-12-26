Dünyada başka örneği yok: Türkiye'deki eşsiz eser 150 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye'nin önemli eserlerinden biri olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası UNESCO tarafından koruma altına alınmıştı. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Mayıs ayında ibadete ve ziyarete açıldı. "Anadolu'nun El Hamrası" olarak bilinen eşsiz eser açıldığı günden bu yana 150 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde 1228 tarihinde Anadolu Selçuklular'a bağlı Mengücekli Beyliği döneminde Mengücek şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırılan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın dünyada başka bir benzeri bulunmuyor. "Anadolu'nun El Hamrası" olarak da bilinen cami, UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olma özelliği taşıyor.