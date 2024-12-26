Dünyada başka örneği yok: Türkiye'deki eşsiz eser 150 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Teknik olarak bizim çok fazla bilgimiz yok ama gerek musiki anlamda gerek ruh eğitimi anlamında, tarih içerisinde ruh ve sinir hastaları için tedavi merkezi olarak görülen ayrıca her türlü hastayı durumuna göre su sesi ile tedavi edilen bir merkezdir. Buranın tekrar harekete geçirilmesi için bunları gündeme aldık. Orada bulunan su şu anda devir daim yapabiliyor. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile ilgili bir vakıf kurduk. Şu an bu vakfın neticelerini almaya çalışıyoruz. İnsanlara faydalı alanlar oluşturma noktasında vakıf daha geniş kapsamlıdır” şeklinde konuştu.