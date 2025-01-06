Dünyada bir ilk... İstanbul'da yaşandı, çamaşır makinesi kapıyı kilitledi, itfaiye yardıma geldi
Kağıthane’de çamaşır makinesi hareket ederek kapının açılmasını engelledi; itfaiye yardıma geldi.
Kağıthane’de iki arkadaş çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıktı. Geri döndüklerinde bir türlü evlerine giremeyen iki arkadaş itfaiyeyi çağırdı. Camdan eve giren itfaiye ekipleri, çamaşır makinesinin çalışırken kapının önüne geldiğini ve kapının açılmasını engellediğini ortaya çıkardı. Çevre sakinleri "Çamaşır makinesi yürümüş" diyerek kahkahaya boğuldu.