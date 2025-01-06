Dünyada bir ilk... İstanbul'da yaşandı, çamaşır makinesi kapıyı kilitledi, itfaiye yardıma geldi

İLK KEZ BAŞIMIZA GELDİ, ŞAŞKINIZ!

Köroğlu ve Kavak'ın ev arkadaşı Can Fidan ise, "Dün akşam ev arkadaşım markete gitmek için evden çıkıyor. Geldiğinde ise kapının açılmadığını fark ediyor. Sonra anlıyor ki çamaşır makinesi kapının açılmasını engelliyor. Ondan sonra itfaiye geliyor ve camdan girerek çamaşır makinesini geri alıyorlar ve kapıyı açıyorlar. Aslında bazen yaşadığımız bir durum, evdeyken bakıyoruz makine öne gelmiş yürümüş. Ancak ilk kez dışarıdayken başımıza geldi ve dışarıda kaldık. Mahalle sakinleri de içeride ceset mi yoksa hırsız mı var diye biraz tedirgin olmuşlar. Ancak durum anlaşılınca onlar da kahkahaya boğulmuşlar. İtfaiye ekiplerini çağırınca onlar da anlamamışlar ne demek 'Çamaşır makinesi yürümüş' demişler. Biraz ikna çabaları sonucunda ikna olmuşlar ve gelmişler" ifadelerini kullandı.