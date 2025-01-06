Dünyada bir ilk... İstanbul'da yaşandı, çamaşır makinesi kapıyı kilitledi, itfaiye yardıma geldi

Kağıthane’de çamaşır makinesi hareket ederek kapının açılmasını engelledi; itfaiye yardıma geldi.

Dünyada bir ilk... İstanbul'da yaşandı, çamaşır makinesi kapıyı kilitledi, itfaiye yardıma geldi - 1

Kağıthane’de iki arkadaş çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıktı. Geri döndüklerinde bir türlü evlerine giremeyen iki arkadaş itfaiyeyi çağırdı. Camdan eve giren itfaiye ekipleri, çamaşır makinesinin çalışırken kapının önüne geldiğini ve kapının açılmasını engellediğini ortaya çıkardı. Çevre sakinleri "Çamaşır makinesi yürümüş" diyerek kahkahaya boğuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünyada bir ilk... İstanbul'da yaşandı, çamaşır makinesi kapıyı kilitledi, itfaiye yardıma geldi - 2

Nurtepe Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşındı. 6 katlı binanın 4. katında yaşayan Günay Köroğlu ve Eren Kavak, çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıktı. Geri dönen ikili kapıyı bir türlü açamadı. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı açan iki arkadaş bu kez de ilçeri girmek için uğraşmaya başladı. Çabaları sonuçsuz kalan ve durumdan şüphelenen iki arkadaş bu kez itfaiyeyi aradı.

Dünyada bir ilk... İstanbul'da yaşandı, çamaşır makinesi kapıyı kilitledi, itfaiye yardıma geldi - 3

Kağıthane İtfaiye istasyonuna bağlı ekipler daireye geldi. 4. kata merdiven uzatan itfaiye daireye camdan girdi. İtfaiye eri yaptığı kontrollerde çamaşır makinesinin sıkma yaptığı sırada titreşimle yerinden oynayarak daire kapısının önüne geldiğini ve kapının açılmasını engellediğini belirledi. İtfaiye erinin makineyi kapının önünden çekmesi sonrasında iki arkadaş evlerine girebildi.

Dünyada bir ilk... İstanbul'da yaşandı, çamaşır makinesi kapıyı kilitledi, itfaiye yardıma geldi - 4
Dünyada bir ilk... İstanbul'da yaşandı, çamaşır makinesi kapıyı kilitledi, itfaiye yardıma geldi - 5

İLK KEZ BAŞIMIZA GELDİ, ŞAŞKINIZ!

Köroğlu ve Kavak'ın ev arkadaşı Can Fidan ise, "Dün akşam ev arkadaşım markete gitmek için evden çıkıyor. Geldiğinde ise kapının açılmadığını fark ediyor. Sonra anlıyor ki çamaşır makinesi kapının açılmasını engelliyor. Ondan sonra itfaiye geliyor ve camdan girerek çamaşır makinesini geri alıyorlar ve kapıyı açıyorlar. Aslında bazen yaşadığımız bir durum, evdeyken bakıyoruz makine öne gelmiş yürümüş. Ancak ilk kez dışarıdayken başımıza geldi ve dışarıda kaldık. Mahalle sakinleri de içeride ceset mi yoksa hırsız mı var diye biraz tedirgin olmuşlar. Ancak durum anlaşılınca onlar da kahkahaya boğulmuşlar. İtfaiye ekiplerini çağırınca onlar da anlamamışlar ne demek 'Çamaşır makinesi yürümüş' demişler. Biraz ikna çabaları sonucunda ikna olmuşlar ve gelmişler" ifadelerini kullandı.

Dünyada bir ilk... İstanbul'da yaşandı, çamaşır makinesi kapıyı kilitledi, itfaiye yardıma geldi - 6
Dünyada bir ilk... İstanbul'da yaşandı, çamaşır makinesi kapıyı kilitledi, itfaiye yardıma geldi - 7

'ÇAMAŞIR MAKİNESİ YÜRÜMÜŞ'

Olayı duyan bir mahalle sakini, "Evin sahibi çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıkınca çamaşır makinesi yürüyüp kapının önünü engellemiş. Onun içinde itfaiyeyi çağırmışlar. Titreşimle çamaşır makinesi yürümüş. Sonra ekipler geldi. Camdan girip çamaşır makinesini yerine koymuşlar" dedi. Vatandaş o anları anlatırken kahkahaya boğuldu. İki arkadaş ise çamaşır makinesinin çalışırken titreşimle, önüne geldiği kapının açılmasını engellediğini anlattı.

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