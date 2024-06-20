Dünyada eşi benzeri yok! Malazgirt Zaferi'nin emanetleri, "Bereket ve refahı sembolize ediyor"
Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin Erzurum Müzesi’nde bulunan değerli emanetleri ilgi odağı olmaya devam ediyor. Muş’un Malazgirt ilçesinde 38 yıl önce yapılan kazılarda ortaya çıkarılan altın kaplamalı çift başlı ejder işlemeli tuğ ve hayat ağacı ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.
Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi’nde yayınlanan “Malazgirt Buluntuları: Hayat Ağacı Gövdeli Ve Ejder Başlı Alem” başlıklı araştırmasında Selma Akgül, Erzurum Müze Müdürlüğü envanterine kayıtlı ve Muş’un Malazgirt ilçesinde yapılan kurtarma kazısı sonucu ortaya çıkarılan, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılarak müze teşhirinde sergilenmeye başlanan ve ünik bir eser olan ejder başlı hayat ağacı gövdeli alemine dair ipuçları verdi.